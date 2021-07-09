Был абсолютно неадекватен: пострадавший водитель рассказал об аварии с нардепом Юрченко



















Скандальный нардеп Александр Юрченко, которого недавно исключили из рядов партии "Слуга народа" из-за коррупции, снова попал в скандал. На этот раз, нардеп, находясь под действием наркотических веществ, устроил аварию. ДТП произошло во Львове на площади Мицкевича. Свою версию событий рассказал другой водитель Всеволод Боровец, пишет "Вслух".

Александр Юрченко (фото из открытых источников)

Мужчина говорит, что скандальный политик повредил его автомобиль Volkswagen Jetta, выезжая задним ходом из гостиницы "Жорж" на своем Ford Mustang. В этот момент мужчина находился на главной дороге.

"Я двигался по проспекту Свободы в сторону проспекта Шевченко. На площади Адама Мицкевича, где он в меня врезался, было очень много машин. Это произошло внезапно. Удар не был слишком сильным. Затем я вышел из машины и попросил водителя, который в меня врезался, отъехать, чтобы мы посмотрели на повреждения. Но он даже не вышел из машины. Я заметил, как он кричал. Тогда я ему сказал, что буду звонить в полицию ", — рассказал львовянин.

Он заявляет, что услышав это, нардеп хотел бежать, но не смог этого сделать, потому что впереди образовался затор. Поэтому, побег не удался.

"Тогда я достал телефон, чтобы снять все на видео. Хотел рассказать о ДТП, о том, что водитель убегает. Я зафиксировал номерной знак, сам автомобиль. Затем хотел подойти показать, кто за рулем авто. Я даже не заметил, как он вышел с той машины. Только успел обернуться, как он напал на меня и начал наносить удары в область грудной клетки. На видео все это четко видно ", — добавил участник ДТП.





Тогда другой водитель позвал на помощь прохожих. Несколько мужчин оттащили политика и вернули его телефон. Стало известно, что пострадавший водитель по специальности — врач-психиатр, поэтому он сразу заметил "странное" поведение политика. Он говорит, что в Юрченко были расширены зрачки и заметны патологические красные пятна. А еще, по его словам, у политика была нарушена координация движений. Народный депутат на месте ДТП выкрикивал различные обидные слова в его сторону.

Когда на место аварии приехали патрульные, Юрченко странно вел себя и нервно грыз ногти. Правоохранители попросили депутата снять очки, после чего решили отвезти его к врачу на экспертизу.

"Я тоже поехал на этот анализ, у меня все результаты, как по алкоголю, так и по наркотических препаратах — отрицательные. А вот в Юрченко в моче обнаружили остатки MDMA, этот наркотик в народе называют экстази.", — отметил пострадавший.





Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что во Львове нардеп в наркотическом опьянении совершил ДТП.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!