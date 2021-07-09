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Был абсолютно неадекватен: пострадавший водитель рассказал об аварии с нардепом Юрченко

Мужчина говорит, что нардеп вел себя неадекватно и хотел уйти

сегодня, 13:59
Автор:

Лиля Воробьева








Скандальный нардеп Александр Юрченко, которого недавно исключили из рядов  партии "Слуга народа" из-за коррупции, снова попал в скандал. На этот раз, нардеп, находясь под действием наркотических веществ, устроил аварию. ДТП произошло во Львове на площади Мицкевича. Свою версию событий рассказал другой водитель Всеволод Боровец, пишет "Вслух".

Был абсолютно неадекватен: пострадавший водитель рассказал об аварии с нардепом Юрченко

Александр Юрченко (фото из открытых источников)

Мужчина говорит, что скандальный политик повредил его автомобиль Volkswagen Jetta, выезжая задним ходом из гостиницы "Жорж" на своем Ford Mustang. В этот момент мужчина находился на главной дороге.

"Я двигался по проспекту Свободы в сторону проспекта Шевченко. На площади Адама Мицкевича, где он в меня врезался, было очень много машин. Это произошло внезапно. Удар не был слишком сильным. Затем я вышел из машины и попросил водителя, который в меня врезался, отъехать, чтобы мы посмотрели на повреждения. Но он даже не вышел из машины. Я заметил, как он кричал. Тогда я ему сказал, что буду звонить в полицию ", — рассказал львовянин.

Он заявляет, что услышав это, нардеп хотел бежать, но не смог этого сделать, потому что впереди образовался затор. Поэтому, побег не удался.

"Тогда я достал телефон, чтобы снять все на видео. Хотел рассказать о ДТП, о том, что водитель убегает. Я зафиксировал номерной знак, сам автомобиль. Затем хотел подойти показать, кто за рулем авто. Я даже не заметил, как он вышел с той машины. Только успел обернуться, как он напал на меня и начал наносить удары в область грудной клетки. На видео все это четко видно ", — добавил участник ДТП.


Тогда другой водитель позвал на помощь  прохожих. Несколько мужчин оттащили политика и вернули его телефон. Стало известно, что пострадавший водитель по специальности — врач-психиатр, поэтому он сразу заметил "странное" поведение политика. Он говорит, что в Юрченко были расширены зрачки и  заметны патологические красные пятна. А еще, по его словам, у политика была нарушена координация движений. Народный депутат на месте ДТП выкрикивал различные обидные слова в его сторону.

Когда на место аварии приехали патрульные, Юрченко странно вел себя и нервно грыз ногти. Правоохранители попросили депутата снять очки, после чего решили отвезти его к врачу на экспертизу.

"Я тоже поехал на этот анализ, у меня все результаты, как по алкоголю, так и по наркотических препаратах — отрицательные. А вот в Юрченко в моче обнаружили остатки MDMA, этот наркотик в народе называют экстази.", — отметил пострадавший.


Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что во Львове нардеп в наркотическом опьянении совершил ДТП.


 



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Источник: https://vgolos.com.ua/news/buv-absolyutno-neadekvatnyj-poterpilyj-vodij-rozpoviv-pro-avariyu-iz-nardepom-yurchenkom_1402770.html
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