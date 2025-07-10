Бульвары вместо канализации: почему на самом деле "поплыл" Львов и с чем не справился Садовый

Львов оказался в плену стихии — из-за обилия осадков вода затопила улицы — в воде автомобили и жилые дома. Однако проблемы возникли не только из-за сильного дождя.

Львов. Фото из открытых источников

Львовский городской голова Андрей Садовый по состоянию на 9 утра сообщил, что из-за мощных дождей во Львове продолжается подтопление. Есть места, где вода достигает почти 3 метров – речь идет о нежилых зонах. Река Зубра продолжает выходить из берегов.

Мэр города предупредил, что существует угроза подтопления части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов.

"Просим жильцов перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также откатить автомобили из подземных паркингов и потенциально опасных участков. Городские службы работают в усиленном режиме. Будьте осторожны и берегите себя!", — обратился к горожанам.

Однако мэр не указал, что проблема не только в большом количестве осадков, но и в отсутствии нормальной канализации. Народная депутат Украины София Федина прямо указывает, почему возникла такая ситуация.

"Хотя о проблеме затоплений во Львове известно давно, и коллекторы в отдельных районах имеют нулевую пропускную способность, в приоритетах города — бульвары...", — отметила она.

Народная депутат заметила, что из-за сильных осадков — уже выпало более 115% от нормы — на Львовщине из берегов вышли реки Зубра и Щирка. По ее словам, затоплены улицы, дома, автомобили, электроподстанция. В селах Скнилов, Зубра, Сокольники продолжается эвакуация людей, работают спасатели на лодках.

Во Львове, по информации народной депутатки, подтоплены: улицы Кульпарковскую, Трускавецкую, Авиационную, проспект Святого Иоанна Павла II, а также трассу "Львов — Меденичи — Пустомыты".

"Потоки воды смывают автомобили. В некоторых районах движение полностью невозможно, а дождь не прекращается — осадки прогнозируют до конца суток. Реально льет, как из ведра...", — отметила она.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко несколько иронично прокомментировал ситуацию. Заметил, как оказалось, когда много воды падает с неба, воде некуда идти. По его словам, канализация не справляется с таким количеством воды. Эксперт отметил, что город застроили как могли, а канализацию строить дорого, "да и кому она нужна, купил квартиру и дальше сам думай, что делать и куда".

"Хотя проблемы с канализацией во Львове были огромны еще в конце 90-х в начале 2000 годов, и большинство обещаний держались на том, что восстановим город, построим канализацию. Но обещания так и остались обещаниями, а нынешняя ситуация показывает лишь насколько плохо во Львове. Да и не в нем одном, скажем положа руку на сердце”, — отметил Попенко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что события во Львове довели Захарову до истерики.



