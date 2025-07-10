Бульвары вместо канализации: почему на самом деле "поплыл" Львов и с чем не справился Садовый

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Кречмаровская Наталия
Львов оказался в плену стихии — из-за обилия осадков вода затопила улицы — в воде автомобили и жилые дома. Однако проблемы возникли не только из-за сильного дождя.
Львов. Фото из открытых источников
Львовский городской голова Андрей Садовый по состоянию на 9 утра сообщил, что из-за мощных дождей во Львове продолжается подтопление. Есть места, где вода достигает почти 3 метров – речь идет о нежилых зонах. Река Зубра продолжает выходить из берегов.
Мэр города предупредил, что существует угроза подтопления части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов.
Однако мэр не указал, что проблема не только в большом количестве осадков, но и в отсутствии нормальной канализации. Народная депутат Украины София Федина прямо указывает, почему возникла такая ситуация.
Народная депутат заметила, что из-за сильных осадков — уже выпало более 115% от нормы — на Львовщине из берегов вышли реки Зубра и Щирка. По ее словам, затоплены улицы, дома, автомобили, электроподстанция. В селах Скнилов, Зубра, Сокольники продолжается эвакуация людей, работают спасатели на лодках.
Во Львове, по информации народной депутатки, подтоплены: улицы Кульпарковскую, Трускавецкую, Авиационную, проспект Святого Иоанна Павла II, а также трассу "Львов — Меденичи — Пустомыты".
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко несколько иронично прокомментировал ситуацию. Заметил, как оказалось, когда много воды падает с неба, воде некуда идти. По его словам, канализация не справляется с таким количеством воды. Эксперт отметил, что город застроили как могли, а канализацию строить дорого, "да и кому она нужна, купил квартиру и дальше сам думай, что делать и куда".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что события во Львове довели Захарову до истерики.