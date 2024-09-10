Будут судить руководство исправительной колонии, по приказу которого пытали осужденных

Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении участников преступной организации, действовавшей на территории государственного учреждения "Бердянская исправительная колония (№ 77)". В колонии пытали осужденных в целях личного обогащения ее руководства.

Задержанный подозреваемый, фото: ГБР

Обвинительные акты направлены в суд.

Поборы и пытки в учреждении исполнения наказаний осуществлялись в течение 2016-2020 годов. Руководство ввело целую процедуру пыток осужденных, отбывавших наказание в колонии, и вымогательства у них и их родных денег. Непосредственно пыткой занимались другие осужденные.

С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой к ним применялись изощренные виды пыток, физическое и психологическое давление, основной целью которых было сломать волю человека и заставить безоговорочно выполнять какие-либо указания.

В дальнейшем осужденный попадал в руки других, заранее отобранных администрацией учреждения, осужденных, которые согласились на участие в преступной организации и были определены исполнителями противоправных действий.

Согласно единому преступному плану к осужденным в течение первых 14 дней пребывания на участке карантина и распределения ежедневно применялись многочисленные пытки. Их били пластиковой или деревянной палкой по стопам, кулаками в область позвонков шеи, выкручивали руки за спиной, били палкой по седалищной области, отбивали фаланги пальцев рук пластиковой или деревянной палкой, заносили под ногти грибковые инфекции загрязненной швейной иглой. Также применялось связывание или иммобилизация человека на длительное время, длительное стояние в одном положении в течение нескольких часов, приседания более 500 и более раз, безосновательное мытье полов в течение целого светового дня и т.д.









В перерыве между пыткой потерпевшим предлагалось позвонить по телефону своим родным и попросить сбросить на отдельно определенную карточку средства, суммы которых варьировались от одной до 100 тысяч гривен, в зависимости от материального положения родственников.

Не выдерживая ежедневных пыток, потерпевшие и их родные вынуждены были выполнять требования катов и сбрасывать деньги.

Собранные средства ежемесячно направлялись в учреждение исполнения наказаний в посылках для конкретно определенных осужденных, в дальнейшем изымались у них и передавались руководителям преступной организации.

В настоящее время в суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего руководителя государственного учреждения "Бердянская исправительная колония (№ 77)" и его первого заместителя, а также 7 осужденных, добровольно согласившихся стать участниками преступной организации и исполнителями пыток и вымогательств.

Действия обвиняемых квалифицированы частью первой статьи 255 (создание и руководство преступной организацией, участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях) УК Украины (в редакции статьи до внесения изменений Законом № 671-IX от 04.06.2020), частью второй статьи 127 (пытки) , частью четвертой статьи 189 (вымогательство) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.