Будьте бдительны: злоумышленники придумали новую схему обмана пенсионеров

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Владимир Лавский
В Москве злоумышленники используют новую схему обмана пенсионеров, притворяясь чистильщиками труб от коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Жулики ходят группами, рассказывают упоительные истории о дезинфекции старикам и распыляют в вентиляцию антисептик. А потом требуют деньги. Суммы разные — просят больше 60 тысяч рублей, если столько нет — берут, что есть и обещают вернуться за остатками. Если же копеечка имеется — продают фильтры, которые должны остановить подлый коронавирус, притаившийся в трубах.
Очередной жертвой ушлых дезинфекторов стала 83-летняя пенсионерка, отдавшая мошенникам 12 тысяч рублей. Осталась без пенсии, заподозрила неладное и пошла в полицию. Мужчин задержали и собираются как следует разобраться в их прочистке труб.
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