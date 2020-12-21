Будьте бдительны: злоумышленники придумали новую схему обмана пенсионеров

В Москве злоумышленники используют новую схему обмана пенсионеров, притворяясь чистильщиками труб от коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Жулики ходят группами, рассказывают упоительные истории о дезинфекции старикам и распыляют в вентиляцию антисептик. А потом требуют деньги. Суммы разные — просят больше 60 тысяч рублей, если столько нет — берут, что есть и обещают вернуться за остатками. Если же копеечка имеется — продают фильтры, которые должны остановить подлый коронавирус, притаившийся в трубах.

Очередной жертвой ушлых дезинфекторов стала 83-летняя пенсионерка, отдавшая мошенникам 12 тысяч рублей. Осталась без пенсии, заподозрила неладное и пошла в полицию. Мужчин задержали и собираются как следует разобраться в их прочистке труб.





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