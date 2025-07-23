Брус Уиллис больше не говорит и не ходит: тяжелое состояние звезды

Звезда боевиков и культовых фильмов 90-х, Брус Уиллис, переживает тяжелый этап жизни — болезнь постепенно лишает его основных человеческих функций. Актер, которому исполнилось 70, больше не может самостоятельно говорить, читать и даже ходить. Его семья подтвердила, что состояние Уиллиса быстро ухудшается из-за фронтотемпоральной деменции (FTD) — тяжелого нейродегенеративного заболевания мозга.

Брус Уиллис больше не говорит и не ходит

Еще в 2022 году Уиллис завершил актерскую карьеру после диагноза афазии — нарушение речи и понимания. Тогда публика только догадывалась о глубине проблем. Но уже через год стало известно: афазия была лишь первым симптомом более серьезной болезни, поражающей участки мозга, ответственные за язык, память, поведение и контроль движений.

По словам приближенных к семье, актер уже не помнит многие моменты из своей карьеры и не ориентируется в окружающей среде. В его жизни полностью изменился ритм: он нуждается в постоянной помощи, заботе и надзоре. Уход за Уиллисом осуществляет его супруга Эмма Хеминг-Уиллис, а также эксдружина Деми Мур и пятеро детей.

Семья актера откровенно делится информацией о состоянии Брюса, чтобы повысить осведомленность о FTD — болезни, которая пока не имеет лекарства и часто остается без внимания. Они отмечают, что важно не только заботиться о пациенте, но и о тех, кто рядом ежедневно — членах семьи, которые борются с болью потери близкого человека еще при его жизни.

Брус Уиллис оставил яркий след в кино: от "Крепкого орешка" до "Пятого элемента", от "Шестого чутья" до "Армагеддона". Сегодня он молчит – но его образ навсегда запечатлен в памяти миллионов зрителей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия начала масштабные военно-морские учения в четырех морях одновременно: проверяют флот на способность воевать "по-новому".