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Бразильцы, киргизы, боснийцы: Офис генпрокурора расследует участие иностранцев в войне на Донбассе

Как отметили в Офисе генпрокурора, иностранцы прибывают на Донбасс вместе с российскими дивизиями

сегодня, 20:42
Автор:

Екатерина Белоброва
Бразильцы, киргизы, боснийцы: Офис генпрокурора расследует участие иностранцев в войне на Донбассе

Прокуратура Департамента надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора начала уголовные производства по факту участия 15 иностранцев в вооруженном конфликте на Донбассе со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным прокуратуры, трое граждан Кыргызстана, пятеро граждан Боснии и семь граждан Бразилии с 2014 года участвуют в боевых действиях на стороне так называемых "Д / ЛНР".

В частности, они находятся или находились в составе так называемых "14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", "11-м отдельном мотострелковом полку "Восток", "пятой отдельной мотострелковой бригаде "Оплот", а также частной военной компании "Вагнер".

Дело открыли по трем статьям Уголовного кодекса: участие наемников в вооруженном конфликте; умышленные действия с целью изменения территории Украины; участие в незаконных вооруженных формированиях в нападении, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

Расследованием дела займутся следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Иностранцам грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты спрогнозировали последствия нового перемирия, которое началось в понедельник, 27 июля, на бессрочный период.


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