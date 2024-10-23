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Большую партию товара известного бренда изъяли у жителя Закарпатской области: подробности

Сотрудники БЭБ изъяли табачные изделия и транспортное средство у правонарушителя

23 октября 2024, 20:59
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Кречмаровская Наталия

В Закарпатской области разоблачили и прекратили незаконную транспортировку контрафактных табачных изделий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности.

Большую партию товара известного бренда изъяли у жителя Закарпатской области: подробности

Фото БЭБ

Правоохранители разоблачили местного жителя, который на собственном авто перевозил 4 000 пачек сигарет известного бренда без марок акцизного налога Украины. Контрафактную продукцию он получил в тот же день в одном из почтовых отделений Раховского района”, — сообщили в БЭБ.

Проведя первоочередные следственные действия, сотрудники БЭБ изъяли табачные изделия и транспортное средство. В настоящее время в суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что житель Киева через интернет продавал несуществующие товары для военных. Он обманул не менее 23 человек.

В ходе следствия установили, что подозреваемый в социальных сетях искал объявление дружин военнослужащих, волонтеров, а также самих военных, которые искали, где приобрести тепловизоры, системы РЭБ, дроны, аптечки, турникеты и другое военное снаряжение. Злоумышленник уверял, что занимается волонтерской деятельностью и может помочь приобрести все эти вещи. Предоплату за товары он принимал на свою банковскую карту.

Что злоумышленник отправлял вместо заказанного товара, читайте подробнее по ссылке.




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/biuro-ekonomichnoi-bezpeky-na-zakarpatti-vyluchylo-4-tysiachi-pachok-kontrafaktnykh-syharet
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