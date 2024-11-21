Большую партию сигарет с запрещенными жидкостями нашли в Украине

Партию сигарет из Китая конфисковали детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области. Специалисты разоблачили два факта перемещения электронных сигарет, содержащих запрещенные жидкости. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию БЭБ.

Фото БЭБ

“Незаконный импорт товаров обнаружен во время проверки товаросопроводительных документов и декларации, поступивших на таможенный пост “Львов-северный”. Установлено, что импортер предоставил документы, содержащие ложные сведения. Получателем одноразовых никотиносодержащих электронных сигарет было одно из одесских предприятий”, — говорится в сообщении.

Детективы БЭБ провели осмотры транспортных средств и изъяли более 346 тыс. единиц товара стоимостью 24 млн грн.

Также отмечают, что по результатам проведенных лабораторных исследований установлено, что наполнители к выявленным электронным сигаретам запрещены Законом Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения".

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киевской области специалисты продолжают проверять качество товаров. В этот раз в поле зрения специалистов Госпродпотребслужбы в Киевской области попали светильники.

В службе не сообщили название или маркировку осветительного прибора. Обнародовали фото и результаты проверки. Какие приборы освещения не стоит покупать и чем они опасны, читайте по ссылке.



