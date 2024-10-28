Большую партию контрафактных товаров изъяло БЭБ: где продавали продукцию

В Киевской и Ивано-Франковской областях правонарушители продавали контрафактную продукцию. Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области изъяли электронные сигареты стоимостью 15 млн грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию БЭБ.



Фото БЭБ

По данным следствия, группа лиц организовала завоз электронных сигарет через пункты пропуска во Львовской и Волынской областях вне таможенного контроля. "Подакцизная продукция попадала на территорию Украины от поставщика, находящегося на территории одной из стран ЕС", — сообщили в БЭБ.

По данным бюро, одноразовые электронные сигареты и никотинсодержащие жидкости для электронных испарителей продавали в группах в мессенджере Telegram. Заказы конечным потребителям отправляли по почте.

Обыски детективы БЭБ были проведены на территории Киевской и Ивано-Франковской областей. "В результате обысков в транспортных средствах, складах и по адресам проживания фигурантов сотрудники Бюро изъяли более 27 000 тыс. шт. электронные сигареты, жидкости к ним, устройства для электронных испарителей и т.д. Примерная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 15 млн грн”, — сообщили в БЭБ.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львовской и Волынской областях детективы БЭБ разоблачили группу лиц, занимавшихся незаконной продажей подакцизных товаров.