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Большие взятки на таможне в Украине: "цены" таможенников ужасают (ФОТО)

Чиновник Львовской таможни требовал более 20 тыс. долл. взятки

сегодня, 15:25
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Кречмаровская Наталия

Начальник одного из таможенных постов Львовской таможни задержали на взятке. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что чиновник получил от жителя Львовской области взятку в размере 23 тыс. долл.

Большие взятки на таможне в Украине: "цены" таможенников ужасают (ФОТО)

Фото Львовской областной прокуратуры

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, за эту сумму чиновник заверил, что может помочь в беспрепятственном таможенном оформлении международных отправлений без начисления и уплаты соответствующих таможенных платежей.

"Размер неправомерной выгоды составил 5% или 7% от фактической стоимости товара и зависел от его вида. Подозреваемый задержан после получения второй части неправомерной выгоды в размере 20 000 долларов США", — говорится в сообщении.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что должностному лицу сообщили о подозрении в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Чиновника, по ходатайству стороны обвинения, отстранили от занимаемой должности.

Большие взятки на таможне в Украине: ”цены” таможенников ужасают (ФОТО) - фото 2
Большие взятки на таможне в Украине: ”цены” таможенников ужасают (ФОТО) - фото 3


Напомним, что в Киеве и области, как писал портал "Комментарии", организовали незаконные схемы — за немалые деньги помогали уклоняться от мобилизации. "Белые билеты", которые позволяли избежать мобилизации и выехать за границу, стоили 20-25 тыс. долларов США.

В ходе расследования о подозрениях сообщили четырем организаторам незаконных схем, организовавших незаконные схемы переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

В Киевской городской прокуратуре рассказали о нескольких схемах уклонения от мобилизации, которые наладили правонарушители.



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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/posadovcya-lvivskoyi-mitnici-zatrimano-na-oderzanni-23-000-dolariv-ssa-xabarya
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