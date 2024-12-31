Большие взятки на границе: за что чаще всего предлагали деньги в 2024 году

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Кречмаровская Наталия
Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда рассказали, сколько взяткодателей задержали на границе и за что чаще всего предлагали деньги.
Иллюстративное фото
Отмечается, что за 2024 разоблачили 178 взяткодателей. В Госпогранслужбе сообщили, что деньги пограничникам предлагали в национальной и иностранной валюте.
В Госпогранслужбе пояснили, что с начала года пограничники пять раз фиксировали самые большие размеры предложения неправомерной выгоды. В феврале и марте – 9 тыс. долларов США предлагали пограничникам в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини". В декабре 7 тыс. долларов предлагали в пункте пропуска "Краковец". 4 тыс. долларов США предлагали в сентябре в пункте пропуска "Угринов". 3 тыс. долларов США предлагали в ноябре в пункте пропуска "Рава-Русская".
В декабре общая сумма неправомерных средств составила около полумиллиона гривен.
Напомним, что отметка "снятая с учета" в военном билете, как писал портал "Комментарии", не поможет пересечь границу.
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