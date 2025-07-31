Большая махинация: как воинская часть в Киевской области покупала дроны для ВСУ

В Киевской области чиновник воинской части и его сообщник реализовали схему завладения бюджетными средствами при закупке дронов для нужд ВСУ. В БЭБ отметили, что злоумышленникам сообщили о подозрении, и сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения.

Дрон. Иллюстративное фото

В БЭБ сообщили, что начальник финансово-экономической службы одной из воинских частей организовал присвоение бюджетных средств. В преступную схему он привлек знакомого частного предпринимателя. Отмечается, что сообщник должен был обеспечить участие подконтрольных хозяйствующих субъектов в публичных закупках для создания видимости конкуренции. В то время как победитель тендера был определен заранее.

"Такая схема позволила закупать дроны и комплектующие к ним по завышенным ценам. Согласно выводам судебных товароведческих и экономических экспертиз стоимость приобретенного оборудования была завышена почти на 2 млн грн", — сообщили в БЭБ.

В ходе досудебного расследования были проведены обыски по месту жительства фигурантов, в служебных помещениях и в местах хранения документации.

"Изъяты доказательства, подтверждающие причастность подозреваемых к противоправной деятельности. Кроме того, проведен комплекс негласных следственных (розыскных) действий", — пояснили в БЭБ.

Организатору схемы и исполнителю уведомлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько дронов завезли в Украину в 2025 году.



