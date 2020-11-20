Больница «зарабатывала» на COVID-19: разоблачена миллионная схема в Черкассах

В Черкассах Служба безопасности Украины разоблачила растрату миллионов бюджетных денег, выделенных на борьбу с COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ на сайте ведомства.

Сообщается, что выявлено хищение средств из бюджета, выделенные одному из медицинских учреждений горсоветом на борьбу с эпидемией.

Как предварительно установило следствие, противоправный механизм организовала руководитель одного из медицинских учреждений города. Так, женщина подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств. Общая сумма составила 8 млн грн.

Как установили оперативники спецслужбы, стоимость приобретенного ассортимента медицинской продукции была существенно завышена. Например, защитные костюмы для врачей стоили вдвое больше рыночной цены. Отмечено, что соглашения заключили с нарушением норм проведения тендерных процедур госзакупок.

Как говорится в сообщении СБУ, действия злоумышленников бюджета города нанесли ущерб более чем 2,4 млн грн.

Руководительнице медучреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УКУ (служебная халатность).

Напомним, СБУ задержала женщину, которая планировала продать должность в Минобороны.

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