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Более 500 автомобилей завезли для ВСУ: почему военные не получили авто

Злоумышленники завезли более 500 автомобилей под видом гуманитарной помощи для ВСУ

сегодня, 21:51
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Кречмаровская Наталия

Во Львовской области детективы БЭБ разоблачили лиц, под видом гуманитарной помощи завозивших автомобили. Однако транспорт затем продавали. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.

Более 500 автомобилей завезли для ВСУ: почему военные не получили авто

Фото БЭБ

По данным БЭБ, лица в сговоре с руководителями разных благотворительных организаций наладили противоправную схему ввоза автомобилей и уклонились от уплаты более 15 млн грн таможенных платежей и налогов.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленники завозили на таможенную территорию Украины транспортные средства под видом гуманитарной помощи для ВСУ. С начала 2024 года таким образом в Украину попало более 500 автомобилей.

“В дальнейшем часть автомобилей реализовывались за наличные деньги на платформах онлайн объявлений, в Telegram-каналах, социальных сетях Instagram и Facebook. Другую часть транспортных средств разбирали на запчасти для продажи”, – сообщили в бюро.

Детективы БЭБ, в ходе досудебного расследования, осуществили 3 контрольные закупки автомобилей. Также в ходе расследования правоохранители провели более 50 обысков по адресам проживания фигурантов и изъяли 30 автомобилей, документы, наличные деньги и компьютерную технику.

В БЭБ уточнили, что досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, директор благотворительной организации будут судить за мошенничество — она взяла деньги на приобретение машины для военнослужащего ВСУ, однако автомобиль не приобрела. Узнать подробнее о преступлении, которое совершила женщина, можно по ссылке.




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/beb-na-lvivshchyni-vykrylo-hrupu-osib-iaki-nezakonno-zavezly-ponad-500-avtomobiliv-pid-vyhliadom-humanitarnoi-dopomohy
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