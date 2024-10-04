logo

BTC/USD

61555.42

ETH/USD

2382.65

LTC/USD

64.14

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Более 40 миллионов гривен заработала преступная группировка на уклонистах
commentss НОВОСТИ Все новости

Более 40 миллионов гривен заработала преступная группировка на уклонистах

СБУ обезвредила преступную группировку, которая «заработала» на уклонистах более 40 млн гривен

сегодня, 12:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Служба безопасности Украины нейтрализовала масштабную преступную группировку, специализировавшуюся на схемах для уклонистов. В результате комплексных мероприятий в Киевской и Харьковской областях задержаны 14 злоумышленников, причастных к сделкам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Более 40 миллионов гривен заработала преступная группировка на уклонистах

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Во время обысков у них изъято более 1 тыс. медсправок и бланков военно-учетных документов, предназначавшихся для мужчин, пытавшихся избежать военной службы.

Кроме того, изъято 250 поддельных печатей и штампов, а также деньги, вероятно полученные преступным путем.

По материалам дела, фигуранты помогали уклонистам уйти от призыва на основании фальшивых документов военно-врачебных комиссий.

Для этого участники преступной группы обустроили в собственных домах подпольные типографии, где производили поддельные справки ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Готовые фальшивки злоумышленники подавали в ТЦК для снятия уклонистов с воинского учета.

Стоимость таких услуг составляла от 8 до 12 тыс. американских долларов с одного клиента. По имеющимся данным, таким образом фигуранты заработали более 40 млн в гривневом эквиваленте.

Для поиска потенциальных участников схемы дельцы использовали личные связи, в частности, среди действующих военных, которые пытались незаконно комиссоваться со службы.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия фигурантов и задержали их по местам жительства.

Следователи Службы безопасности сообщили 14 задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

▪ ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к "схеме".

Более 40 миллионов гривен заработала преступная группировка на уклонистах - фото 2
Более 40 миллионов гривен заработала преступная группировка на уклонистах - фото 3
Более 40 миллионов гривен заработала преступная группировка на уклонистах - фото 4
Более 40 миллионов гривен заработала преступная группировка на уклонистах - фото 5
Более 40 миллионов гривен заработала преступная группировка на уклонистах - фото 6
Более 40 миллионов гривен заработала преступная группировка на уклонистах - фото 7
Более 40 миллионов гривен заработала преступная группировка на уклонистах - фото 8




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости