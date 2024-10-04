Более 40 миллионов гривен заработала преступная группировка на уклонистах

Служба безопасности Украины нейтрализовала масштабную преступную группировку, специализировавшуюся на схемах для уклонистов. В результате комплексных мероприятий в Киевской и Харьковской областях задержаны 14 злоумышленников, причастных к сделкам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Во время обысков у них изъято более 1 тыс. медсправок и бланков военно-учетных документов, предназначавшихся для мужчин, пытавшихся избежать военной службы.

Кроме того, изъято 250 поддельных печатей и штампов, а также деньги, вероятно полученные преступным путем.

По материалам дела, фигуранты помогали уклонистам уйти от призыва на основании фальшивых документов военно-врачебных комиссий.

Для этого участники преступной группы обустроили в собственных домах подпольные типографии, где производили поддельные справки ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Готовые фальшивки злоумышленники подавали в ТЦК для снятия уклонистов с воинского учета.

Стоимость таких услуг составляла от 8 до 12 тыс. американских долларов с одного клиента. По имеющимся данным, таким образом фигуранты заработали более 40 млн в гривневом эквиваленте.

Для поиска потенциальных участников схемы дельцы использовали личные связи, в частности, среди действующих военных, которые пытались незаконно комиссоваться со службы.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия фигурантов и задержали их по местам жительства.

Следователи Службы безопасности сообщили 14 задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

▪ ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к "схеме".



