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Более 1000 гектаров леса горит в двух областях: началась эвакуация

Третьи сутки идет ликвидация масштабного лесного пожара на Полтавщине и Лиманщине

17 сентября 2024, 13:38
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Недилько Ксения

В Полтавском районе из-за больших порывов ветра и длительного отсутствия осадков огонь стремительно распространился на значительную территорию. В настоящее время огонь прошел площадь около 700 га. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.                                                          

Более 1000 гектаров леса горит в двух областях: началась эвакуация

Пожар в лесу Донецкой области. Фото: ГСЧС Украины

Горит сухая растительность и лесная подстилка около 50 га. Эвакуированы 53 жителя сел Пудловка, Дубина, Маньковка и Собковка. Информация о поврежденных домовладениях и сооружениях уточняется.

На территории Лиманского лесничества в Донецкой области огонь прошел около 350 га леса. Пока угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

К тушению пожара привлечены более 350 спасателей и около 70 единиц техники.

Более 1000 гектаров леса горит в двух областях: началась эвакуация - фото 2
Более 1000 гектаров леса горит в двух областях: началась эвакуация - фото 3
Более 1000 гектаров леса горит в двух областях: началась эвакуация - фото 4
Более 1000 гектаров леса горит в двух областях: началась эвакуация - фото 5
Более 1000 гектаров леса горит в двух областях: началась эвакуация - фото 6
Более 1000 гектаров леса горит в двух областях: началась эвакуация - фото 7
Более 1000 гектаров леса горит в двух областях: началась эвакуация - фото 8
Более 1000 гектаров леса горит в двух областях: началась эвакуация - фото 9
Более 1000 гектаров леса горит в двух областях: началась эвакуация - фото 10

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Горит более 240 гектаров леса: страшный пожар накрыл Донбасс (ВИДЕО)

15 сентября ночью российские войска обстреляли город Лиман на Донетчине, в результате чего возникло возгорание леса. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился в глубь леса на сотни метров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На месте происшествия работают пожарные Донецкого и Запорожского гарнизонов, работники лесного хозяйства. Пиротехнические расчеты обследуют пути подъездов техники и подходов личного состава к очагам возгораний. Посредством БПЛА проводится постоянный мониторинг ситуации, организовано дежурство чрезвычайников вблизи населенных пунктов для недопущения распространения пожара.



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