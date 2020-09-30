Боевики вновь нарушили режим тишины - ранен военнослужащий ООС

На Донбассе, в результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины боевиками незаконных вооруженных формирований был ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север" на странице социальной сети Facebook.

Фото: Цензор.НЕТ

"Сегодня, 30 сентября, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из подствольного гранатомета. Вследствие вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение", — говорится в сообщении .

На данный момент военнослужащий находится в медицинском учреждении. Его жизни ничего не угрожает, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что на Донбассе боевики нарушают международные нормы по использованию оружия.

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