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Главная Новости Общество происшествия Боевики вновь нарушили режим тишины - ранен военнослужащий ООС
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Боевики вновь нарушили режим тишины - ранен военнослужащий ООС

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Зайцево, Донецкой области

сегодня, 17:36
Автор:

Дмитрий Симоненко

На Донбассе, в результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины боевиками незаконных вооруженных формирований был ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север" на странице социальной сети Facebook.

Боевики вновь нарушили режим тишины - ранен военнослужащий ООС

Фото: Цензор.НЕТ

"Сегодня, 30 сентября, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из подствольного гранатомета. Вследствие вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение", — говорится в сообщении.

На данный момент военнослужащий находится в медицинском учреждении. Его жизни ничего не угрожает, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что на Донбассе боевики нарушают международные нормы по использованию оружия.


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