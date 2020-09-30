Боевики вновь нарушили режим тишины - ранен военнослужащий ООС

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Дмитрий Симоненко
На Донбассе, в результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины боевиками незаконных вооруженных формирований был ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север" на странице социальной сети Facebook.
Фото: Цензор.НЕТ
На данный момент военнослужащий находится в медицинском учреждении. Его жизни ничего не угрожает, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
Ранее портал "Комментарии" писал о том, что на Донбассе боевики нарушают международные нормы по использованию оружия.
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