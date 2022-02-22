Боевики устроили пожар на ТЭС в Луганской области (ВИДЕО)

В городе Счастье под обстрел с временно неподконтрольной территории попала теплоэлектростанция. Об этом сообщает ГСЧС Украины в своем официальном Telegram-канале.

В Луганской области пожар на ТЭС

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 22 февраля. Сообщается, что в результате обстрела произошло попадание снаряда в трансформатор на территории ТЭС. В результате произошел разлив масла и возгорание. Вскоре пламя перекинулось на еще один трансформатор.

На место событий уже поспешили сотрудники пожарной службы.

В ГСЧС опубликовали видео с места событий. На кадрах можно заметить последствия обстрела боевиков.

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