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Боевики устроили пожар на ТЭС в Луганской области (ВИДЕО)

Пожар на ТЭС в Луганской области начался из-за попадания снаряда в трансформатор

сегодня, 14:10
Автор:

Денис Подставной
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В городе Счастье под обстрел с временно неподконтрольной территории попала теплоэлектростанция. Об этом сообщает ГСЧС Украины в своем официальном Telegram-канале. 

Боевики устроили пожар на ТЭС в Луганской области (ВИДЕО)

В Луганской области пожар на ТЭС

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 22 февраля. Сообщается, что в результате обстрела произошло попадание снаряда в трансформатор на территории ТЭС. В результате произошел разлив масла и возгорание. Вскоре пламя перекинулось на еще один трансформатор. 

На место событий уже поспешили сотрудники пожарной службы. 

В ГСЧС опубликовали видео с места событий. На кадрах можно заметить последствия обстрела боевиков. 

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Источник: https://t.me/dsns_telegram/3818
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