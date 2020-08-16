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Главная Новости Общество происшествия Боевики ЧВК "Вагнера" объяснили, что делали в Беларуси
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Боевики ЧВК "Вагнера" объяснили, что делали в Беларуси

Боевики продолжают утверждать, что ехали охранять объекты нефтяной промышленности

сегодня, 22:15
Автор:

Владимир Лавский

В России боевики ЧВК "Вагнера" заявили, что попали в Беларусь якобы случайно, это была точка транзита. На самом деле они выдвигались охранять объекты нефтяной промышленности в Ливии и Сирии. Об этом сообщает РИА Новости. 

Сами боевики утверждают, что это была инициатива куратора, предложившего им подработку за пределами России. Изначально требовалось набрать 30 человек, позже запрос был увеличен до 180. Главным условием попадания в группу было участие в военных действиях в Сирии или на Донбассе.

Боевики ЧВК "Вагнера" объяснили, что делали в Беларуси

Продолжая разговор, боевики отметили, что прежний их куратор, участвующий в наборе, погиб. Новый уже предложил ехать на охрану объектов Роснефти в Венесуэле. Предполагалось, что боевиков доставят туда рейсами Минск - Стамбул - Гавана - Каракас, однако за сутки до вылета человек, который занимался их логистикой, заявил, что закажет новые билеты на 30 июля.

Тогда они выехали в санаторий, где и были в дальнейшем задержаны силовиками Беларуси. Там им уже заявили о подозрении в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам.

Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский не согласен с решением Беларуси отдать боевиков России. 


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