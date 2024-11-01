Бланк получения повестки по почте вместо мужчин подписывали работники "Укрпочты": СМИ

В Тернопольской области суд оштрафовал почтальона — она получала повестки в ТЦК вместо мужчин. Женщина сама подписывала бланки о получении писем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Zaxid.net.

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В результате таких действий житель села Трибуховцы не получил повестки. В суде женщина свою вину признала и подписала соглашение с прокурором.

Относительно обстоятельств дела сообщается, что среди писем, полученных для вручения почтальоном, было заказное письмо из Трибуховского сельского совета для местного жителя. Мужчина должен был расписаться о получении этого письма. Однако почтальон самостоятельно подписалась в документе. В результате Трибуховский сельский совет получил сообщение о том, что мужчина получил повестку заказным письмом, однако не явился в местный военкомат вовремя.

"В результате по обращению Чертковского райуправления полиции с 21 августа 2024 года житель села Трибуховцев находится согласно информации в базе Национальной полиции Украины в розыске, как призывник, военнообязанный, резервист", - говорится в приговоре Бучацкого районного суда от 28 октября.

Согласно выводам эксперта по результатам проведения судебной почерковедческой экспертизы подпись в строке — "Расписка в получении" в рекомендованном сообщении сделала обвиняемая.

Женщина свою вину признала – суд назначил ей штраф в размере 510 грн. Кроме того, женщина должна уплатить 3029 грн в доход государства за проведение судебных экспертиз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военнообязанные могут проигнорировать повестку в ТЦК.



