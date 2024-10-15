Беркут пытался похитить ребенка: мать беспомощно дралась с агрессивной птицей

В Норвегии 1,5-летняя девочка стала жертвой неожиданного нападения беркута, пытавшегося похитить ее со двора небольшой фермы. Инцидент, который мог завершиться трагедией, произошел в присутствии матери ребенка и других взрослых.



Беркут атаковал ребенка. Фото из открытых источников

Мать девочки играла с детьми во дворе, когда неожиданно на ее младшую дочь напал беркут. Птица, которая размахом крыльев может достигать двух метров, схватила ребенка и пыталась поднять его в воздух. Мать мгновенно бросилась на помощь, но не смогла вырвать девочку из лап птицы. Только благодаря вмешательству соседа, воспользовавшегося деревянной палкой, удалось отбиться от беркута и спасти ребенка.

По словам отца девочки, она получила несколько порезов на голове и лице, в том числе одна из ран была опасно близко к глазу ребенка. Ей было наложено несколько швов во время госпитализации. Врачи провели полную проверку здоровья под наркозом и заявили, что ее жизни ничего не угрожает после инцидента с беркутом.

Нападение на ребенка оказалось не единственным случаем агрессии со стороны этого беркута. За последнюю неделю в регионе Тренделаг было зафиксировано несколько атак на людей. Один из пострадавших, велосипедный курьер Фрэнсис Ари Стуре, рассказал, что на него птица напала шесть раз во время похода. Еще одна женщина также стала жертвой хищника, получив глубокие раны от когтей беркута, атаковавшего ее со спины.

Эксперт по хищным птицам Алв Оттар Фолкестад отметил, что поведение этого беркута "радикально отличается от обычного". По его словам, серия нападений, которые произошли на обширной территории, скорее всего, была осуществлена одним и тем же беркутом, который имел расстройство поведения.

После атаки на ребенка на место инцидента прибыл охотничий смотритель, усыпивший агрессивную птицу.

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