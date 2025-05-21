БЭБ завершило расследование и передало в суд дело подсанкционного «короля обнала» Вячеслава Стрелковского

Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении руководителей компаний, помогавших крупным торговым сетям розничной торговли уклоняться от уплаты налогов и легализовывать деньги, полученные незаконным путем. Об этом сообщает " Главком ".

Детективы БЭБ (фото из открытых источников)

По данным источников " Главкома " в правоохранительных органах, дело касается компаний находящегося за рубежом подсанкционного "короля обнала" Вячеслава Стрелковского.

Следствие установило, что должностные лица этих предприятий на протяжении длительного времени занижали налог на добавленную стоимость, не осуществляли регистрацию налоговых накладных на покупателей плательщиков НДС и на условную продажу товаров. Это привело к умышленному уклонению от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, в особо крупных размерах. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 764 млн грн.

Детективы БЭБ провели 35 обысков и обзоров в компаниях, изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве. Директорам двух компаний уже поставлено в известность о подозрениях в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Еще одному директору общества – в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде залогов. Обвинительные акты направлены в суд.

Что известно о Вячеславе Стрелковском

По данным slidstvo.info, Вячеслав Стрелковский, которого в медиа называют "королем обнала" и бенефициаром налоговых "сверток" в Киеве, начиная с 2014 года, неоднократно пересекал админграницу между Херсонской областью и аннексированным Крымом. Также с полуострова неоднократно летал в Россию. Вячеслав Стрелковский, как утверждают журналисты, является гражданином России. Паспорт держал в 2015 году в оккупированном Крыму.

В частности, дом в селе Хотов, где проживали помощница президента Владимира Зеленского Мария Левченко, ее муж Александр Гогилашвили и глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов принадлежит Диане Стрелковской. Она – бывшая супруга Вячеслава Стрелковского.