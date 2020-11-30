Байден сломал ногу, играя с собакой

Избранный президент США получил травму во время игры со своей собакой.

Президент Джо Байден

Агентство ABC News сообщает, что медики диагностировали у Байдена два перелома. Впрочем, по мнению врачей, они являются незначительными. Президента обследовали с помощью компьютерной томографии. Первично у Байдена диагностировали вывих лодыжки, однако повторное исследование показало переломы стопы.

"Последующая компьютерная томография подтвердила волосяные (небольшие) переломы боковых и промежуточных клиновидных костей Байдена, которые находятся в середине стопы", — сообщил врач политика Кевин О'Коннор.

Предполагается, что некоторое время американскому лидеру придется провести в специальных ортопедических ботинках. Журналисты уже связали травму, которую политик получил в минувшую субботу с солидным возрастом — Байдену 78 лет.

Напомним, демократ Джо Байден предварительно выиграл президентскую гонку в США, набрав 306 голосов избирателей, когда Трамп получил всего 232. Дональд Трамп отметил, что, если коллегия избирателей, которая соберется 14 декабря, официально подтвердит победу на выборах США Джо Байдена, он объявит о своем решении баллотироваться на выборы через четыре года. При чем, сделать соответствующее заявление он собирается 20 января, когда состоится инаугурация нового президента страны Джо Байдена. По данным источника, многие чиновники учитывают эту информацию и пытаются сохранить с Дональдом Трампом хорошие отношения, тем самым обеспечив себе "место за столом" в 2024 году. Однако, данную информацию пока ни кампания Трампа, ни Белый дом официально не подтверждают и не комментируют.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!