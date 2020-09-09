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«Бананы» за 17 млн долларов: рекордную партию кокаина обнаружили в Одесской области (ФОТО, ВИДЕО)

Рекордные 112 кг кокаина пограничники разоблачили в порту "Южный", опубликованы фото и видео

сегодня, 12:27
Автор:

Таисия Ерохина

В Одесской области украинские пограничники обнаружили рекордную партию наркотиков: в бананах злоумышленники пытались перевезти 112 кг кокаина. Об этом информирует Министерство внутренних дел Украины.

«Бананы» за 17 млн долларов: рекордную партию кокаина обнаружили в Одесской области (ФОТО, ВИДЕО)

Так, наркотики в контейнере с грузом бананов прибыли на судне из Республики Эквадор в морской порт "Южный". Пограничники обнаружили внутри 100 расфасованных брикетов с кокаином. Общий вес наркотических средств достиг около 112 кг. Сообщается, что на черном рынке такие "бананы" стоят более 17 млн долларов.

Отмечается, что правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фотографии и видео с места происшествия опубликовала Пограничная служба.

Напомним, во Львове сотрудник тюрьмы пойман на сбыте наркотиков заключенным. Установлено, что 34-летний сотрудник пенитенциарной службы приносил на работу наркотические средства и психотропные вещества, которые впоследствии продавал заключенным.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах ликвидировали крупнейшую лабораторию по производству кокаина. Так, сотрудники лаборатории производили от 100 кг кокаина в день и сбывали по цене от 4,5 до 8 млн евро.


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