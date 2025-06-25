logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия "Азовца" Кориневича жестоко избили бойцы Третьей бригады
commentss НОВОСТИ Все новости

"Азовца" Кориневича жестоко избили бойцы Третьей бригады

В Ивано-Франковске избили «Азовца» Андрея Кориневича. К нападению причастны бойцы Третьей штурмовой бригады — один из них приближен к Белецкому

25 июня 2025, 15:20 comments4000
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военнослужащий 12-й бригады спецназначения "Азов" Андрей Кориневич сообщил о жестоком избиении, которое произошло с ним в Ивано-Франковске. Он вместе с женой возвращался с концерта, когда на него напали двое мужчин. Сначала он подумал, что это обычные грабители, но нападавшие ничего не украли – ни личных вещей, ни автомобиля.

"Азовца" Кориневича жестоко избили бойцы Третьей бригады

Андрей Кориневич "Азовец" — Facebook

Впоследствии полиция установила, что нападающие – бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Сам Кориневич отметил, что знает некоторых из них лично, раньше называл друзьями.

Кто напал:

Семен Крок ("Малыш") — фигурировал по уголовным делам за кражу (2016) и хулиганство и избиение (2018). Во время службы не раз ездил пьяным без прав. В 2024 году избивал офицера Нацгвардии.

Василий Бондаренко ("Вися") — имел судимость за нападение на инкассаторов, находился в международном розыске за умышленное убийство. После полномасштабного вторжения за него, по словам Кориневича, поручился Андрей Белецкий.

Максим Белогуб – третий фигурант, ждал в машине, пока другие избивали Кориневича. Также боец Третьей штурмовой ранее не имел проблем с законом.

Сергей Цыганчук (“Сова”) – старый знакомый Кориневича, тоже боец Третьей штурмовой. За день до нападения уехал за границу. Накануне встречался с Кориневичем.

Кориневич считает, что нападение могло быть спланированным и не случайным. Его позиция — он "далеко от фронта", "не имеет влияния в Ивано-Франковске" и "является ветераном Азова с 2014 года". По его мнению, без согласия командира Третьей штурмовой бригады Андрея Белецкого этого нападения не случилось бы.

Кориневич прямо заявляет, что у Белецкого длинная история — от крышивания и избиений до участия в криминальных схемах, но до сих пор не нес никакой ответственности. Он призвал бойцов Третьей бригады задуматься о том, кого они называют своим командиром.

Также он обратился к собратьям из "Азова" с просьбой помочь и распространить информацию о нападающих.

Военный подчеркнул, что после войны Белецкий может пойти в политику — и общество должно ответить на вопрос: готово ли оно доверить страну действующим методами бандитов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Забайкальском крае РФ — взрывы на военном объекте: вероятно, детонируют склады боеприпасов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/andrij.korinevic/videos/1444684030179885/?fs=e&fs=e
Теги:

Новости

Все новости