Военнослужащий 12-й бригады спецназначения "Азов" Андрей Кориневич сообщил о жестоком избиении, которое произошло с ним в Ивано-Франковске. Он вместе с женой возвращался с концерта, когда на него напали двое мужчин. Сначала он подумал, что это обычные грабители, но нападавшие ничего не украли – ни личных вещей, ни автомобиля.

Андрей Кориневич "Азовец" — Facebook

Впоследствии полиция установила, что нападающие – бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Сам Кориневич отметил, что знает некоторых из них лично, раньше называл друзьями.



Кто напал:



Семен Крок ("Малыш") — фигурировал по уголовным делам за кражу (2016) и хулиганство и избиение (2018). Во время службы не раз ездил пьяным без прав. В 2024 году избивал офицера Нацгвардии.



Василий Бондаренко ("Вися") — имел судимость за нападение на инкассаторов, находился в международном розыске за умышленное убийство. После полномасштабного вторжения за него, по словам Кориневича, поручился Андрей Белецкий.



Максим Белогуб – третий фигурант, ждал в машине, пока другие избивали Кориневича. Также боец Третьей штурмовой ранее не имел проблем с законом.



Сергей Цыганчук (“Сова”) – старый знакомый Кориневича, тоже боец Третьей штурмовой. За день до нападения уехал за границу. Накануне встречался с Кориневичем.

Кориневич считает, что нападение могло быть спланированным и не случайным. Его позиция — он "далеко от фронта", "не имеет влияния в Ивано-Франковске" и "является ветераном Азова с 2014 года". По его мнению, без согласия командира Третьей штурмовой бригады Андрея Белецкого этого нападения не случилось бы.



Кориневич прямо заявляет, что у Белецкого длинная история — от крышивания и избиений до участия в криминальных схемах, но до сих пор не нес никакой ответственности. Он призвал бойцов Третьей бригады задуматься о том, кого они называют своим командиром.



Также он обратился к собратьям из "Азова" с просьбой помочь и распространить информацию о нападающих.



Военный подчеркнул, что после войны Белецкий может пойти в политику — и общество должно ответить на вопрос: готово ли оно доверить страну действующим методами бандитов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Забайкальском крае РФ — взрывы на военном объекте: вероятно, детонируют склады боеприпасов.