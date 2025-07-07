Автомобили, ввезенные для ВСУ, не попали на фронт: где оказались авто

В Украине стали частыми схемы уклонения от уплаты пошлин — злоумышленники ввозят товары под видом гуманитарной помощи или на нужды Вооруженных сил Украины.

Авто. Фото БЭБ

В Бюро экономической безопасности направили в суд дело в отношении трех человек. Они организовали незаконную схему ввоза автомобилей в Украину. По данным следствия, подозреваемые сговорились с руководителем благотворительной организации и ввозили на таможенную территорию транспортные средства под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины.

"В дальнейшем часть автомобилей реализовывали за наличные деньги на платформах онлайн объявлений, в Telegram-каналах, социальных сетях Instagram и Facebook. Кроме того, транспортные средства разбирали на запчасти для продажи", — пояснили в БЭБ.

В ходе досудебного расследования было проведено более 50 обысков. Детективы БЭБ изъяли автомобили, документы, наличные деньги и компьютерную технику. Только на протяжении 2024 года фигуранты реализовали 7 транспортных средств и не уплатили более 2,7 млн грн налогов.

"Детективы Теруправления БЭБ во Львовской области завершили досудебное расследование по ч.3 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров). Обвинительный акт направлен в суд", — сообщили в БЭБ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Бюро экономической безопасности сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении жителя Ковеля. Он незаконно ввозил автомобили под видом гуманитарной помощи. Отмечается, что мужчина в течение года ввез 11 контрабандных автомобилей стоимостью более 2,1 млн грн.