Автомобили под видом гуманитарки ввозили в Украину: где оказались авто

Схемы по уклонению от уплаты таможенных платежей постоянно разоблачают в Украине. Злоумышленники прикрываются благотворительными организациями и декларируют ввезенные вещи гуманитарной помощью. В Бюро экономической безопасности сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении жителя Ковеля. Он незаконно ввозил автомобили под видом гуманитарной помощи.

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В БЭБ отметили, что злоумышленник лично подбирал и закупал транспортные средства в странах Европейского Союза. Пересекая таможенную границу, он декларировал автомобили как гуманитарную помощь. При этом использовал реквизиты благотворительной организации.

"Это позволяло избегать уплаты таможенных платежей и налогов. В дальнейшем волынянин реализовывал автомобили за наличные деньги", — пояснили в БЭБ.

Отмечается, что мужчина в течение года ввез 11 контрабандных автомобилей стоимостью более 2,1 млн грн.

Правоохранители, в ходе досудебного расследования, зафиксировали факт продажи одного из транспортных средств. Во время проведения обысков изъяли два автомобиля. На изъятое имущество наложен арест.

В БЭБ отметили, что в уголовном производстве завершено досудебное расследование.

"Фигурант сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда товаров) и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем). Обвинительный акт направлен в суд", — пояснили в БЭБ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на территорию Украины завозили ювелирные украшения не платя таможенные платежи. По материалам Бюро экономической безопасности будут судить двух жителей Киева, которые нелегально осуществляли перемещение предметов роскоши через государственную границу Украины.