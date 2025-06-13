Автобус с украинцами попал в ДТП во Франции: есть погибшие и раненые

Во Франции вблизи города Ле Ман произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. Автокатастрофа произошла во французском департаменте Сарт.

Авария во Франции. Фото из открытых источников

По предварительным данным, в ДТП погибли четыре человека, по меньшей мере 30 человек получили травмы, 11 из них находятся в тяжелом состоянии, пишет издание "Укринформ" со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел. В министерстве отметили, что пострадавшие госпитализированы.

В МИД также проинформировали, что движение по автомагистрали А81 приостановлено, на месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

Также в Посольстве Украины во Франции сообщили, что на место происшествия срочно отправились посол Украины во Франции Вадим Омельченко и сотрудники диппредставительства.

"Мы находимся на постоянной связи с префектурой и местными службами для оперативного оказания помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств", — отмечается в сообщении посольства.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в начале 2025 года произошло массовое ДТП в Казахстане. В ДТП, которое произошло на автотрассе "Астана — Щучинск", попали 95 автомобилей,

"ДТП произошло из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре республиканской трассы "Астана-Петропавловск", в районе села Жанаталап", — отмечается в сообщении пресс-службы КазАвтоЖол (национальный оператор автодорог)

На видео, распространявшихся с места, заметны плохие погодные условия. Там снег и ветер. Собственно, именно вьюгу и называют причиной аварии. А еще виноваты водители, не соблюдавшие безопасное расстояние и соответствующий режим скорости. Из-за плохой видимости машины столкнулись.