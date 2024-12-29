Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагическую авиакатастрофу, произошедшую в Южной Корее. Самолет Jeju Air, выполнявший рейс из Таиланда, не смог безопасно приземлиться в аэропорту Муан, что привело к многочисленным жертвам.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Трагическая новость об ужасной авиакатастрофе Jeju Air в международном аэропорту "Муан" в округе Муан, Республика Корея, унесшая так много жизней. и исполняющему обязанности Президента Чхве Сан Моку. разделяем ваше горе и стоим бок о бок с корейским народом в это скорбное время, – говорится в сообщении президента в Х (Twitter).

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Самолет Boeing авиакомпании Jeju Air, прибывший из Таиланда, не смог приземлиться должным образом, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. 6 членов экипажа, скользил без шасси, после чего врезался в бетонную конструкцию, что повлекло за собой мощный взрыв и пожар.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин извинился перед Азербайджаном за трагедию с самолетом "Азербайджанских авиалиний", произошедшую 25 декабря, но отказался прямо признать, что российские ПВО могли сбить борт. Телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не принес. ясности относительно деталей инцидента, хотя Россия заявила о попытках посадки самолета в "условиях активных атак украинских БПЛА".

Издание Euronews сообщило , что самолет был сбит российским ПВО. После инцидента пилоты направили запрос на аварийную посадку, однако россияне запретили сажать самолет и направили его через каспийское море в Казахстан. Эту информацию также подтверждают в Азербайджане и требуют. извинений от РФ за сбивание самолета

Глава ГУР Кирилл Буданов также указывает , что самолет был сбит российским ЗРК "Панцирь С1" на территории России.