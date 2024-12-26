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Авиакатастрофа в Казахстане: пассажир записал последние моменты на борту (ВИДЕО)

На видео из разбившегося в Казахстане самолета видны пассажиры, сидящие в кислородных масках, а также заметное повреждение части двигателя.

26 декабря 2024, 09:50 comments2444
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Slava Kot

Утром 25 декабря в Казахстане страстная трагическая авиакатастрофа, когда самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, получил повреждения и в попытке совершить аварийную посадку разбился.

Авиакатастрофа в Казахстане: пассажир записал последние моменты на борту (ВИДЕО)

Авиакатастрофа в Казахстане. Фото из открытых источников

Перед катастрофой один из пассажиров успел снять видео, которое уже проверили Reuters. На записи видна паника на борту: пассажиры надевают кислородные маски, а камера показывает повреждение крышки двигателя самолета.

Как сообщает казахстанский ресурс "Orda", над Грозным был густой туман, поэтому самолет должен был отправиться в запасной аэропорт столицы российского Дагестана — Махачкалы. Поскольку для достижения Махачкалы необходимо было пролететь над горным массивом, самолет снова перенаправили в город Актау на западе Казахстана, расположенный на противоположном берегу Каспийского моря.

Одной из причин падения самолета считается столкновение со стаей птиц, что привело к сбою системы управления. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что пассажирский самолет был сбит российским ЗРК.

"Тела в плохом состоянии, они в основном обгорели. Тела находятся в морге, их нужно идентифицировать", — сообщил вице-премьер-министр Казахстана и глава госкомиссии по расследованию причин авиатрощи Канат Бозумбаев.

По данным казахстанских властей, на борту находились 67 человек, в том числе 62 пассажира и пятеро членов экипажа. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 38 человек, включая граждан Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

26 декабря в Азербайджане объявили днем национального траура.

Ранее портал "Комментарии" публиковал видео с падением самолета в Казахстане.



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