Авиакатастрофа Air India: названа потрясающая версия о причине падения самолета

Расследование крушения самолета Air India получило неожиданный поворот. Юрист из США и авиационные эксперты считают, что причиной трагедии, унесшей жизни 260 человек, мог стать протекающий туалет в самолете.

Авиакатастрофа Air India. Фото из открытых источников

12 июня самолет Boeing 787-8 Dreamliner с рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, потерпел крушение менее чем через минуту после взлета. Выжил только один пассажир, остальные 260 человек погибли. Сначала рассматривались версии ошибки экипажа или умышленных действий капитана Сумита Сабхарвала и второго пилота Клайва Кундера. Но теперь эксперты склоняются к другой гипотезе.

Американский юрист и представитель интересов родственников более 90 погибших Майк Эндрюс заявил, что авария могла произойти из-за протекания в туалете самолета. По его словам, вода могла попасть в электронные системы, вызвать короткое замыкание и отказ обоих двигателей. Эндрюс ссылается на показания четырех источников и указывает, что Федеральное управление гражданской авиации США еще раньше предупреждало о риске попадания влаги в систему Dreamliner.

Британский авиаэксперт Ричард Годфри в своем отчете назвал версию с протеканием наиболее вероятной. Он отметил, что за две секунды до отказа двигателей сработала аварийная турбина, свидетельствующая о серьезном сбое в электронике. Попытки пилотов перезапустить двигатели не имели успеха, и самолет свалился на землю.

К расследованию о падении самолета в Индии привлечены эксперты из Индии, Великобритании и США. Окончательный отчет о причинах крушения ожидается в ближайшие месяцы.

