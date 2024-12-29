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Авиадиспетчеры предупреждали: что произошло за минуты до катастрофы в Южной Корее

Трагедия унесла жизни 151 человека, еще 28 человек считаются пропавшими без вести

29 декабря 2024, 14:34
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Амбарцумян Анна

В Южной Корее произошла самая смертоносная в истории страны авиакатастрофа. Boeing 737-8AS компании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муан, вероятной причиной называют столкновение с птицами. Об этом сообщает The Guardian.

Авиадиспетчеры предупреждали: что произошло за минуты до катастрофы в Южной Корее

Авиакатастрофа в Южной Корее. Фото из открытых источников

Предварительная версия причин крушения самолета Boeing 737-8AS компании Jeju Air, разбившегося в южнокорейском аэропорту Муан, указывает на столкновение с птицами. Начальник местной пожарной охраны Ли Чжон Хен сообщил, что эта версия является основной, хотя окончательные выводы будут зависеть от анализа бортовых самописцев.

За несколько минут до трагедии авиадиспетчеры предупреждали экипаж о возможной опасности из-за стай птиц, замеченных вблизи взлетной полосы. Кроме того, к сложным условиям полета добавились неблагоприятные факторы, которые могли осложнить маневры.

Аэропорт Муан известен повышенным риском столкновений с птицами из-за его расположения недалеко от прибрежных зон и сельскохозяйственных полей. По данным Корпорации аэропортов Кореи, этот аэропорт имеет самый высокий уровень таких инцидентов среди 14 региональных аэропортов страны.

Эксперты по авиации подчеркивают, что столкновение с птицами может иметь катастрофические последствия, особенно если птицы попадают в двигатели самолета.

На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы, а официальное расследование должно предоставить окончательные ответы на вопросы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что катастрофа азербайджанского самолета в Актау приобретает новые обороты. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли на территории России, близ Грозного. По его словам, окончательные выводы станут известны после расшифровки черных ящиков, однако факты уже указывают на внешнее вмешательство.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2024/dec/29/south-korea-plane-crash-casualties-reported-after-jeju-air-flight-veers-off-runway-at-muan-airport-live-updates
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