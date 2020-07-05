Аваков вспомнил, как освобождал Славянск

Министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что сегодня исполнилось ровно шесть лет с момента как Славянск Донецкой области был отвоеван в 2014 году у пророссийских боевиков. Об этом сам чиновник написал на своей странице в Facebook.

Аваков опубликовал фотографию, где он вместе с товарищами запечатлел этот исторический день.

"На этом фото 2014го года - утро после дня освобождения. В асфальте, рядом с изрешеченной пулями стеллой - неразорвавшиеся мины. Только-только начали восстанавливать электричество и водоснабжение в городе, завезли хлеб.. После длинного дня и сложной ночи - Мы, очень уставшие и счастливые!", - указано в сообщении.

Сам министр отмечает, что впереди еще предстоит неравный бой за оккупированные земли Украины, но вкус победы наши войска уже ощутили и, в том числе, благодаря освобождению города областного значения под Донецком.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о громких заявлениях главы МВД Арсена Авакова в социальных сетях, что было зеркальным отражением его высокого влияния в государственной политики, как считают эксперты.

"Невольно возникает вопрос: кто главный в стране? Устраивает ли Зеленского такая активность силового министра? И если нет, то почему он молчит и бездействует? Я не знаю, хочет или не хочет Зеленский отстранять Авакова, но уверена, что ротация на этой должности необходима в силу очень разных и важных причин", - написала публицист Елена Маркосян.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!