Артисты родом из Украины поддержали российское вторжение: как их наказали

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Кречмаровская Наталия
Двух известных российских артистов – оперного певца и лидера поп-рок-группы суд наказал за поддержку войны – их заочно осудили.
Фото портал "Комментарии"
В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что артисты признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганде войны (ч. 2 ст. 110, ст. 436 УК Украины). Кроме того, музыканта группы – в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).
Сообщается, что в суде прокуроры доказали, что с 2014 года они открыто поддерживали политику оккупации и аннексии Россией на территории Украины, а с 2022 года – полномасштабное вторжение РФ.
В Офисе Генпрокурора не сообщили имен и фамилий артистов, однако по данным СМИ, осужден оперный певец Василий Герелло.
Однако срок заключения начнется после задержания.
Напомним, что Ани Лорак, как писал портал "Комментарии", отказали в России.
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