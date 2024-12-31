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Артисты родом из Украины поддержали российское вторжение: как их наказали

Как наказали российских артистов украинского происхождения

сегодня, 17:02
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Кречмаровская Наталия

Двух известных российских артистов – оперного певца и лидера поп-рок-группы суд наказал за поддержку войны – их заочно осудили.

Артисты родом из Украины поддержали российское вторжение: как их наказали

Фото портал "Комментарии"

В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что артисты признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганде войны (ч. 2 ст. 110, ст. 436 УК Украины). Кроме того, музыканта группы – в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).                     

“Оперному певцу назначено 10 лет лишения свободы, музыкальному исполнителю – 12 лет лишения свободы с конфискацией части квартиры в Киеве. Оба артиста родом из Украины, имеют российское гражданство”, — уточнили в Офисе.

Сообщается, что в суде прокуроры доказали, что с 2014 года они открыто поддерживали политику оккупации и аннексии Россией на территории Украины, а с 2022 года – полномасштабное вторжение РФ.               

"Артисты активно использовали свое творчество для пропаганды кремлевских нарративов, поддержку войны. Также артисты неоднократно участвовали в концертах в поддержку "СВО", а поп-рок-исполнитель посещал оккупированные РФ территории Донбасса и Луганщины с концертами для поддержки оккупационных войск страны-агрессора" , – уточнили в Офисе.

В Офисе Генпрокурора не сообщили имен и фамилий артистов, однако по данным СМИ, осужден оперный певец Василий Герелло.

Однако срок заключения начнется после задержания.


Артисты родом из Украины поддержали российское вторжение: как их наказали - фото 2


Напомним, что Ани Лорак, как писал портал "Комментарии", отказали в России.




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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/dvom-rosiiskim-artistam-rodom-z-ukrayini-uxvaleno-viroki-za-pidtrimku-viini
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