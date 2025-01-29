Армия США потеряла самый современный в мире истребитель (ВИДЕО)

Американский F-35, который называют самым современным в мире, упал на землю и взорвался огромным огненным шаром. В сеть попали шокирующие кадры аварии с военной базы на Аляске, зафиксировавшие драматический момент крушения.

Истребитель F-35. Фото: Lockheed Martin

28 января на авиабазе Аэлсон на Аляске истребитель F-35 подходил к посадке, когда пилот вдруг сообщил о сбое в полете. Через мгновение самолет начал терять контроль, стремительно падая вниз. Еще через несколько секунд истребитель упал на землю, превратившись в горящие обломки.

Пилот успел катапультироваться в последний момент. Он приземлился на парашюте и доставлен в медицинский центр для обследования. В ВВС США подтвердили, что истребитель F-35 был полностью уничтожен.

"Мы проведем тщательное расследование, чтобы объяснить причины крушения", — заявил полковник Пол Таунсенд.

F-35 – современный американский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. Он считается одним из самых совершенных и технологически передовых боевых самолетов в мире, используемых многими странами НАТО и союзниками США.

Истребитель F-35 может летать более 12 часов без остановок и работать практически в любой точке мира. Самолет сложно обнаружить радарам противника из-за особой формы и внешнего покрытия борта. Кроме того, истребитель может транспортировать ядерное оружие.

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