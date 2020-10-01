Армения сообщила об упавшем в Иране подбитом вертолете Азербайджана

Силы самообороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили военный вертолет армии Азербайджана. Об этом сообщает Министерство обороны республики Армения.

Вертолет упал на территории Ирана вблизи границы. Армянская сторона с сожалением отмечает, что это произошло ненамеренно и такие случаи неизбежны, поскольку боевые действия проходят "совсем близко к границе с Исламской Республикой".

Азербайджанская сторона на данный момент конфликт никак не комментирует.

Как ранее сообщали "Комментарии", танковые бои в Нагорном Карабахе попали на видео.

Так в Минобороны Армении опубликовали кадры танкового сражения. Пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян утверждает, что армянская армия смогла уничтожить десять единиц бронетанковой техники. Якобы произошло все во время наступления азербайджанских войск. Отпор дала артиллерия.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!