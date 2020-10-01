Армения сообщила об упавшем в Иране подбитом вертолете Азербайджана

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Владимир Лавский
Силы самообороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили военный вертолет армии Азербайджана. Об этом сообщает Министерство обороны республики Армения.
Вертолет упал на территории Ирана вблизи границы. Армянская сторона с сожалением отмечает, что это произошло ненамеренно и такие случаи неизбежны, поскольку боевые действия проходят "совсем близко к границе с Исламской Республикой".
Азербайджанская сторона на данный момент конфликт никак не комментирует.
Как ранее сообщали "Комментарии", танковые бои в Нагорном Карабахе попали на видео.
Так в Минобороны Армении опубликовали кадры танкового сражения. Пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян утверждает, что армянская армия смогла уничтожить десять единиц бронетанковой техники. Якобы произошло все во время наступления азербайджанских войск. Отпор дала артиллерия.
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