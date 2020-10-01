kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.10.2020

BTC/USD

10882.56

ETH/USD

367.60

LTC/USD

47.75

НБУ 01.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Армения сообщила об упавшем в Иране подбитом вертолете Азербайджана
commentss НОВОСТИ Все новости

Армения сообщила об упавшем в Иране подбитом вертолете Азербайджана

По данным источника, вертолет был сбит боевиками из Нагорного Карабаха

сегодня, 10:58
Автор:

Владимир Лавский

Силы самообороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили военный вертолет армии Азербайджана. Об этом сообщает Министерство обороны республики Армения. 

Армения сообщила об упавшем в Иране подбитом вертолете Азербайджана

Вертолет упал на территории Ирана вблизи границы. Армянская сторона с сожалением отмечает, что это произошло ненамеренно и такие случаи неизбежны, поскольку боевые действия проходят "совсем близко к границе с Исламской Республикой".

Азербайджанская сторона на данный момент конфликт никак не комментирует. 

Как ранее сообщали "Комментарии", танковые бои в Нагорном Карабахе попали на видео

Так в Минобороны Армении опубликовали кадры танкового сражения. Пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян утверждает, что армянская армия смогла уничтожить десять единиц бронетанковой техники. Якобы произошло все во время наступления азербайджанских войск. Отпор дала артиллерия.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости