Арестович объяснил, почему россияне за один день дошли до Киева

Представитель Офиса президента Алексей Арестович дал объяснение, почему российские захватчики в течение одного дня дошли от белорусской границы к столице. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос ВВС.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Чиновник назвал две возможные причины. По его словам, у нашей страны с РФ и Беларусью более 6 тысяч километров границы. Ни одно из мировых государств, это и Соединенные Штаты, не смогли бы равномерно осуществить защиту такой протяженности границы. Физически это невозможно.

"Во-вторых, многие обвиняют: а почему вы Крымский перешеек не перекрыли? Потому что любое количество стоящих войск было бы перемешано российской авиацией с песком. Что мы и видели, кстати, по уничтоженным украинским колоннам в Херсонской области. Я не знаю, что там было, будем после войны разбираться. Но я так понимаю, их сначала отвели, потом бросили назад, чтобы удержаться, — и все это было уничтожено российской авиацией", — сказал советник Офиса президента.

Как дальше продолжил Алексей Арестович, так же было около столицы. На территории Полесья можно было бы занимать позиции и обороняться, но белорусское авиационное "плечо" короткое. Позиции наших защитников авиация перемешала бы с песком. Поэтому их спрятали под "зонтик" ПВО недалеко от столицы. Сейчас, как все видят, также происходит определенное контрнаступление, потому что проредили авиацию. Еще перемешаны боевые порядки, потому боевые самолеты не применяют. Украинские защитники вынуждены играть как в айкидо, немного отойти, чтобы потом переломить ход действий.

"Потому что любая позиционная оборона для нас – смерть. И тогда, и сейчас. Поэтому маневрируем. Втягиваем в ловушки, даже в городах так поступаем – запускаем, потом обрезаем и уничтожаем тех, кого обрезали. Но ведь для этого нужно запустить. А это кажется как: "А-а-а, все, россияне в Киев прорвались и так далее", — подытожил представитель Офиса президента.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арестович объяснил феномен Чернобаевки .

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