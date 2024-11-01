Аппетиты растут: 52 тыс. дол. взятки потребовали депутаты в Житомирской области

В Житомирской области полицейские разоблачили чиновника сельского совета и двух депутатов — они требовали 52 тыс. дол. взятки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции.

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По данным полиции, указанные средства правонарушители требовали от руководителя коммунального предприятия, чтобы тот остался на своем посту. Начальник отдела сельского совета был задержан непосредственно во время получения части неправомерной выгоды. Ему и двум сообщникам доложено о подозрении.

В ходе проведения следствия подозреваемые требовали 52 000 долларов с подчиненного руководителя коммунального предприятия. “Эту сумму директор КП должен получить путем реализации собранного с полей урожая зерновых. При этом половину продукции он оприходовал и продал законным способом, остальное — реализовал без документов за наличные деньги и передал "коллегам", — сообщили в полиции.

Также при получении 19 500 дол. неправомерной выгоды задержали начальника отдела сельского совета. За эти средства фигурант гарантировал, что депутатский корпус не поддержит увольнение коммунальщика. Ранее было задокументировано факт получения фигурантами еще 6 500 дол.

Чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ему и двум его подельникам депутатам следователи сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.









Ранее портал "Комментарии" сообщал, что работник ТЦК в Киеве был задержан за взятку.



