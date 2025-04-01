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Американские военные погибли на литовском полигоне: стало известно, кто они

Американские СМИ установили личности военных США, трагически погибших на литовском полигоне во время военных учений.

сегодня, 13:43
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Slava Kot

Армия США подтвердила гибель трех солдат, пропавших без вести в Литве во время военных учений. Судьба четвертого военнослужащего до сих пор неизвестна. Однако неофициально американские СМИ установили, что это Эдвин Франко, Хосе Дуэнез-младший, Данте Гого Тайтано и Трой Натсон-Коллинз.

Американские военные погибли на литовском полигоне: стало известно, кто они

Американские солдаты. Фото из открытых источников

Трагедия произошла 25 марта во время учений на одном из литовских полигонов. Военные исчезли вместе с машиной M88 Hercules – бронированным эвакуационным тягачем, который используется для буксировки тяжелой техники. После нескольких дней поисков технику нашли в болотистой местности, а в ней – тела трех американских солдат. Поиски четвертого военнослужащего продолжаются.

Официально имена погибших не разглашаются, однако американские СМИ установили их личности.

Сержант Эдвин Франко – 25-летний механик танковых подразделений, служивший в армии США с 2018 года. В октябре 2024 года он стал отцом. Его жена Джорджия Франко рассказала журналистам, что последняя неделя для ее семьи стала настоящим кошмаром.

"Ко мне постучали в 11 вечера и сказали, что статус пропавших без вести солдат неизвестен. С тех пор с нами работают кризисные бригады и капелланы. Это просто ошеломляет", — сказала Джорджия Франко американским СМИ.

Данте Гого Тайтано – военный, несколько лет назад вступивший в армию США. Его мать, Хелен Гого, отказалась комментировать трагедию, однако призвала молиться о сыне.

Хосе Дуэнез младший – еще один погибший американский солдат в Литве. Друзья и родные вспоминают его как преданного семьянина и человека, всегда готового помочь другим. Его жена инициировала сбор средств для поддержки семьи, в том числе ребенка, оставшегося без отца.

"Он сделал бы все для своей семьи, для тех, кого любил, всегда готов сбросить рубашку, чтобы помочь другим. Он жил для службы, будь то в его военной карьере или как друг и член семьи", – пишет жена Хосе Дуэнеза.

Единственный американский военный, которого до сих пор не нашли – это сержант Трой Натсон-Коллинз из Батл-Крик, штат Мичиган. 27-летний военный начал службу в 2017 году, а дома его ждет жена Айрел и пятеро детей.

Американские военные погибли на литовском полигоне: стало известно, кто они - фото 2

Погибшие в Литве американские солдаты

Американские и литовские военные продолжают поисковую операцию, однако шансы на спасение последнего солдата США остаются низкими.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Трампа на гибель американских солдат в Литве. Он назвал причину.

Также "Комментарии" писали о том, как в ходе спасательной операции из болота вытащили машину американских солдат, пропавших в Литве.



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Источник: https://www.delfi.lt/ru/news/live/amerikanskie-smi-vyyasnilis-lichnosti-vseh-propavshih-v-pabrade-voennyh-120098057
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