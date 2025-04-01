Американские военные погибли на литовском полигоне: стало известно, кто они

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Slava Kot
Армия США подтвердила гибель трех солдат, пропавших без вести в Литве во время военных учений. Судьба четвертого военнослужащего до сих пор неизвестна. Однако неофициально американские СМИ установили, что это Эдвин Франко, Хосе Дуэнез-младший, Данте Гого Тайтано и Трой Натсон-Коллинз.
Американские солдаты. Фото из открытых источников
Трагедия произошла 25 марта во время учений на одном из литовских полигонов. Военные исчезли вместе с машиной M88 Hercules – бронированным эвакуационным тягачем, который используется для буксировки тяжелой техники. После нескольких дней поисков технику нашли в болотистой местности, а в ней – тела трех американских солдат. Поиски четвертого военнослужащего продолжаются.
Официально имена погибших не разглашаются, однако американские СМИ установили их личности.
Сержант Эдвин Франко – 25-летний механик танковых подразделений, служивший в армии США с 2018 года. В октябре 2024 года он стал отцом. Его жена Джорджия Франко рассказала журналистам, что последняя неделя для ее семьи стала настоящим кошмаром.
Данте Гого Тайтано – военный, несколько лет назад вступивший в армию США. Его мать, Хелен Гого, отказалась комментировать трагедию, однако призвала молиться о сыне.
Хосе Дуэнез младший – еще один погибший американский солдат в Литве. Друзья и родные вспоминают его как преданного семьянина и человека, всегда готового помочь другим. Его жена инициировала сбор средств для поддержки семьи, в том числе ребенка, оставшегося без отца.
Единственный американский военный, которого до сих пор не нашли – это сержант Трой Натсон-Коллинз из Батл-Крик, штат Мичиган. 27-летний военный начал службу в 2017 году, а дома его ждет жена Айрел и пятеро детей.
Погибшие в Литве американские солдаты
Американские и литовские военные продолжают поисковую операцию, однако шансы на спасение последнего солдата США остаются низкими.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Трампа на гибель американских солдат в Литве. Он назвал причину.
Также "Комментарии" писали о том, как в ходе спасательной операции из болота вытащили машину американских солдат, пропавших в Литве.
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