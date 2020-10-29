Активистка Femen обнажилась перед польским консульством в Одессе

Одесская феминистка вышла протестовать под здание консульства Польши, чтобы поддержать польских женщин, которым запрещают делать аборты. Об этом сообщило местное интернет-издание "Думская" . Женщина заявила, что она находится здесь ради польских протестующих, ради их прав на свободу. "И пусть земля горит под ногами польского правительства, пока они не отменят этот закон", — заявила она.

Фото: Думская

Полиция к этому событию отнеслась довольно спокойно. Нацгвардийци не задерживали и не препятствовали активистке. Они дождались, пока девушка закончит, попросили ее сохранять общественный порядок и не мешать другим.

Феминистка закончила проявление своего протеста переброской за забор консульства двух вешалок красного и белого цветов и ушла.

Вешалки с первых дней стали символом польских протестов. Дело в том, что раньше женщины при отсутствии специалистов, которые могли бы сделать аборт, избавлялись от нежелательной беременности с помощью железных вешалок.

Напоминаем, что массовые протесты в стране начались из-за решения Верховного суда Польши запретить прерывать женщинам беременность.









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