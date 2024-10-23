Агенты российской разведки планировали теракт в Киеве: что известно

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили кровавый теракт в Киеве, который планировала военная разведка России (более известная как гру). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержание агента рф, фото: СБУ

По результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы Украины.

По данным контрразведки СБУ, целью рашистов было максимальное количество погибших среди гражданского населения Киева для распространения панических настроений среди граждан.

Для совершения теракта разведка России дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья, которая искала "легких" заработков в Телеграм-каналах.

После вербовки агентка получила от оккупантов подробные инструкции по способам изготовления взрывного устройства из подручных компонентов.

Согласно вражеским указаниям, злоумышленница использовала два мобильных телефона, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом, которая должна была достать из замаскированного схрона. Его геолокацию оккупанты планировали "сбросить" девушке накануне теракта.

Установлено, что она находилась на связи с кадровым сотрудником российского гру, который находился на временно захваченной части территории Запорожской области.

К сотрудничеству с агрессором агент привлекла своего 26-летнего сожителя. Перед совершением теракта оба фигуранта должны были выполнить "контрольную" задачу российской спецслужбы: поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья.





Чтобы предотвратить преступление, контрразведчики СБУ задержали обоих предателей "на горячем", когда они пытались поджечь боевую машину пехоты (БМП), выполнявшую задачи на южном фронте.

На месте происшествия у задержанных изъяты орудия преступления и мобильные телефоны с поличным в пользу России.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена совершена по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Запорожской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.







