В западных областях Украины участники агентурной сети РФ планировали диверсии на железной дороге и вели разведывательную деятельность в пользу врага. Разоблачили трех причастных к планированию диверсий, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Фото Киевской городской прокуратуры

В ходе расследования установили, что двое жителей временно оккупированного Крыма, переехавших туда после 2014 года, привлекли к сотрудничеству жителя Ровно, ранее привлекавшегося за правонарушения.

Он, по заданию кураторов, приехал в г. Харьков и по предоставленным координатам нашел схрон с оружием – ручным противотанковым гранатометом РПГ-7 и боеприпасами к нему. Он перенес находку в другое место и спрятал в лесу, после чего передал координаты хранения кураторам РФ. В дальнейшем это оружие должны были использовать для взрывной деятельности на территории Украины.

В сентябре 2024 года подозреваемому дали новую задачу от представителей РФ – совершить диверсии на железной дороге в западных областях Украины. Именно этим сообщением следует поезда с гражданскими лицами, а также с гуманитарным грузом.

Житель Ровно самостоятельно выбрал место совершения диверсии – железнодорожный путь рядом с расположением оборонного сооружения "Таракановский форт", а также места, где он планировал разместить скрытые видеокамеры для фиксации диверсии.

Он планировал, что поезд должен сойти с рельсов, что привело бы к разрушению железнодорожного полотна, самого поезда и повреждения груза.

"Подозреваемого задержали накануне совершения диверсии в порядке ст. 208 УПК Украины, в связи с чем ему не удалось довести преступление до конца. Во время обыска у него изъяли телефон с информацией, раскрывающей деятельность этой агентурной сети. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей”, — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Агентам РФ инкриминирована государственная измена и диверсия (ст. 111, ст. 113 УК Украины). А жителю г. Ровно также инкриминируется незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", также совершает диверсии против НАТО.



