Аферу с системой "Шлях" организовали директор благотворительной организации и военный

Директор благотворительного фонда и военнослужащий предстанут перед судом за помощь в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

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"Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона направили в суд обвинительный акт в отношении директора благотворительной организации и военнослужащего по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые наладили схему переправки военнообязанных через государственную границу. Для этого находили мужчин, которые хотели незаконно уехать из Украины, оформляли их в качестве водителей-волонтеров и вносили в информационную систему "Шлях". За свои услуги брали 12 000 долларов США с человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине разоблачили очередную масштабную аферу — злоумышленники, прикрываясь помощью для военных, завезли большое количество автомобилей.

Детективы БЭБ во Львовской области разоблачили 3 благотворительных фонда, которые обеспечили ввоз на территорию Украины более 700 авто без уплаты таможенных платежей. По данным следствия, организаторами схемы оказались граждане Украины и Молдовы. Они организовали канал ввоза легковых автомобилей на территорию Украины под видом гуманитарной помощи якобы для нужд ВСУ. В дальнейшем автомобили за наличные денежные средства продавали на территории Украины.

Нашедшие во время обысков у фигурантов дела читайте по ссылке.



