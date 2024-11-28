logo

BTC/USD

95131.22

ETH/USD

3540.60

LTC/USD

94.83

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Аферу с системой "Шлях" организовали директор благотворительной организации и военный
commentss НОВОСТИ Все новости

Аферу с системой "Шлях" организовали директор благотворительной организации и военный

Обвиняемые помогали мужчинам мобилизационного возраста незаконно пересекать границу

сегодня, 17:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Директор благотворительного фонда и военнослужащий предстанут перед судом за помощь в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

Аферу с системой "Шлях" организовали директор благотворительной организации и военный

Иллюстративное фото

"Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона направили в суд обвинительный акт в отношении директора благотворительной организации и военнослужащего по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые наладили схему переправки военнообязанных через государственную границу. Для этого находили мужчин, которые хотели незаконно уехать из Украины, оформляли их в качестве водителей-волонтеров и вносили в информационную систему "Шлях". За свои услуги брали 12 000 долларов США с человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине разоблачили очередную масштабную аферу — злоумышленники, прикрываясь помощью для военных, завезли большое количество автомобилей.

Детективы БЭБ во Львовской области разоблачили 3 благотворительных фонда, которые обеспечили ввоз на территорию Украины более 700 авто без уплаты таможенных платежей. По данным следствия, организаторами схемы оказались граждане Украины и Молдовы. Они организовали канал ввоза легковых автомобилей на территорию Украины под видом гуманитарной помощи якобы для нужд ВСУ. В дальнейшем автомобили за наличные денежные средства продавали на территории Украины.

Нашедшие во время обысков у фигурантов дела читайте по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/suditimut-direktora-blagodiinoyi-organizaciyi-ta-iogo-spilnika-yaki-za-12-000-dolariv-ssa-dopomagali-uxilyantam-viyixati-za-kordon
Теги:

Новости

Все новости