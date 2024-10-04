logo

BTC/USD

61913.49

ETH/USD

2431.18

LTC/USD

64.87

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Адвокаты за 10-12 тыс. долларов помогали с бронированием от мобилизации: подробности (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Адвокаты за 10-12 тыс. долларов помогали с бронированием от мобилизации: подробности (ФОТО)

Мужчинам предлагали трудоустройство с бронированием от мобилизации

сегодня, 16:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Адвокаты помогали военнообязанным устроиться на работу на госпредприятие для бронирования. Для этого использовались связи с представителями ТЦК. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Адвокаты за 10-12 тыс. долларов помогали с бронированием от мобилизации: подробности (ФОТО)

Задержание адвокатов. Фото Киевской городской прокуратуры

За свои услуги они брали 10–12 тыс. долларов США. Двум адвокатам объявили о подозрении в подстрекательстве военнообязанных к предоставлению неправомерной выгоды за трудоустройство на государственное предприятие с целью получения бронирования от мобилизации, а также постановку на военный учет (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

"Следствием установлено, что подозреваемые организовали схему уклонения от военной службы лицами призывного возраста, устраивая мужчин в одно из государственных предприятий, которое обеспечивает выполнение задач особой государственной важности с доступом к государственной тайне", — говорится в сообщении городской прокуратуры.

Также подозреваемые помогали мужчинам беспрепятственно встать на военный учет перед трудоустройством, используя определенные связи среди должностных лиц региональных ТЦК и СП, ВЛК. Гарантировали, что мужчины не получат повестки, пройдя военно-врачебную комиссию.

"Так, одного адвоката задержали при получении очередной неправомерной выгоды в сумме 5 500 долларов США в Киеве. Его сообщника задержали в Черкасской области”, — отметили в прокуратуре.

Также следователь проверяет информацию о причастности должностных лиц ТЦК и государственного предприятия к схеме с получением бронирований для военнообязанных.

Адвокаты за 10-12 тыс. долларов помогали с бронированием от мобилизации: подробности (ФОТО) - фото 2
Адвокаты за 10-12 тыс. долларов помогали с бронированием от мобилизации: подробности (ФОТО) - фото 3
Адвокаты за 10-12 тыс. долларов помогали с бронированием от мобилизации: подробности (ФОТО) - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как оформить отсрочку от мобилизации многодетным.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=371329
Теги:

Новости

Все новости