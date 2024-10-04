Адвокаты за 10-12 тыс. долларов помогали с бронированием от мобилизации: подробности (ФОТО)

Адвокаты помогали военнообязанным устроиться на работу на госпредприятие для бронирования. Для этого использовались связи с представителями ТЦК. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.



Задержание адвокатов. Фото Киевской городской прокуратуры

За свои услуги они брали 10–12 тыс. долларов США. Двум адвокатам объявили о подозрении в подстрекательстве военнообязанных к предоставлению неправомерной выгоды за трудоустройство на государственное предприятие с целью получения бронирования от мобилизации, а также постановку на военный учет (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

"Следствием установлено, что подозреваемые организовали схему уклонения от военной службы лицами призывного возраста, устраивая мужчин в одно из государственных предприятий, которое обеспечивает выполнение задач особой государственной важности с доступом к государственной тайне", — говорится в сообщении городской прокуратуры.

Также подозреваемые помогали мужчинам беспрепятственно встать на военный учет перед трудоустройством, используя определенные связи среди должностных лиц региональных ТЦК и СП, ВЛК. Гарантировали, что мужчины не получат повестки, пройдя военно-врачебную комиссию.

"Так, одного адвоката задержали при получении очередной неправомерной выгоды в сумме 5 500 долларов США в Киеве. Его сообщника задержали в Черкасской области”, — отметили в прокуратуре.

Также следователь проверяет информацию о причастности должностных лиц ТЦК и государственного предприятия к схеме с получением бронирований для военнообязанных.

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