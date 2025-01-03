Жительница Донецкой области пыталась вывезти золото на 6 миллионов

Золота на 6 млн гривен обнаружили пограничники в новом пункте пропуска "Нижанковичи" . Всего общая погранично-таможенная группа обнаружила около 1,5 кг золота. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.

Вывоз золота на границе. Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Нижанковичи" Львовской области пресекли попытку вывоза драгоценных металлов. Около 1,5 кг золота пограничники извлекли из подлокотника автомобиля "Тойота".

Объяснить происхождение драгоценного металла и предоставить соответствующие подтверждающие документы на золотые слитки барышня, 37-летняя дончанка и пассажир авто – 67-летний мужчина не смогли. Проба каждого слитка 999. Всего правоохранители обнаружили 61 такой слиток.

По предварительной оценке сумма выявленного может достигать 6 млн. грн.

Оперативные сотрудники 7 пограничного Карпатского отряда направили сообщение в БЭБ Украины об обнаружении признаков преступления по ст. 201-3 УК Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что первой недели нового года на украинско-польской границе может увеличиться поток автомобильного транспорта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

Работники 7 пограничного Карпатского отряда пока не фиксируют увеличение пассажиропотока в пунктах пропуска в пределах Львовской области, однако это может измениться.

31 декабря границу на въезд и выезд в шести автомобильных и четырех железнодорожных пунктах пропуска пересекли 19 355 граждан и 3 932 транспортных средства, а уже на следующий день – 14 236 человек и 2 950 автомобилей.

"31 декабря динамика пересечения границы отражала преимущество въезда над выездом, а 1 января наоборот", – говорится в сообщении. Отмечается, что для обеспечения ритмичного функционирования пунктов пропуска ГНСУ увеличило количество пограничных нарядов.