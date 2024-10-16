Жители четырех областей могут получить компенсацию за теплоснабжение: регистрация

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Недилько Ксения
В рамках проекта "Подготовка к зиме 2024–2025" уязвимые категории переселенцев, проживающих в ряде громад Донецкой, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей могут получить денежные выплаты для компенсации платежей по снабжению тепловой энергии.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Об этом говорится на фейсбук-странице благотворительного фонда "Улыбка ЮА".
На получение указанной помощи могут зарегистрироваться ВПЛ, проживающие в Запорожье, Харькове, Белозерской и Добропольской громадах Донецкой области, а также в Апостоловской и Зеленодольской громадах Днепропетровской области.
Кроме того, они должны принадлежать к одной из приведенных категорий уязвимости:
• Одинокие главы домохозяйств и/или женщины, которые являются главными опекунами в семье.
• Лица с инвалидностью.
• Лица постарше (60+).
• Семьи с тремя и более детьми (до 18 лет или до 23 лет, если они учатся).
• Лица с хроническими болезнями и тяжелыми заболеваниями (включая психические расстройства).
• Домохозяйства, в составе которых есть человек, потерявший работу с февраля 2022 года.
• Домохозяйства на учете в территориальном центре социального обслуживания.
Для регистрации на получение денежных выплат необходимо заполнить форму по ссылке. Регистрация продлится до 12:00 18 октября.
Проект реализуется благотворительным фондом "Улыбка ЮА" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).
Более подробно ознакомиться с условиями получения денежной помощи можно здесь.
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