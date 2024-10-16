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Жители четырех областей могут получить компенсацию за теплоснабжение: регистрация

В громадах четырех областей ВПЛ могут зарегистрироваться на получение компенсации за теплоснабжение

сегодня, 08:39
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Недилько Ксения

В рамках проекта "Подготовка к зиме 2024–2025" уязвимые категории переселенцев, проживающих в ряде громад Донецкой, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей могут получить денежные выплаты для компенсации платежей по снабжению тепловой энергии.

Жители четырех областей могут получить компенсацию за теплоснабжение: регистрация

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом говорится на фейсбук-странице благотворительного фонда "Улыбка ЮА".

На получение указанной помощи могут зарегистрироваться ВПЛ, проживающие в Запорожье, Харькове, Белозерской и Добропольской громадах Донецкой области, а также в Апостоловской и Зеленодольской громадах Днепропетровской области.

Кроме того, они должны принадлежать к одной из приведенных категорий уязвимости:

• Одинокие главы домохозяйств и/или женщины, которые являются главными опекунами в семье.

• Лица с инвалидностью.

• Лица постарше (60+).

• Семьи с тремя и более детьми (до 18 лет или до 23 лет, если они учатся).

• Лица с хроническими болезнями и тяжелыми заболеваниями (включая психические расстройства).

• Домохозяйства, в составе которых есть человек, потерявший работу с февраля 2022 года.

• Домохозяйства на учете в территориальном центре социального обслуживания.

Для регистрации на получение денежных выплат необходимо заполнить форму по ссылке. Регистрация продлится до 12:00 18 октября.

Проект реализуется благотворительным фондом "Улыбка ЮА" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Более подробно ознакомиться с условиями получения денежной помощи можно здесь.

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