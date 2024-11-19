Жить в тесноте: почему украинские беженцы в ЕС не выдерживают условий в центрах

В Нидерландах все чаще говорят о проблемах, возникающих в центрах проживания украинских беженцев. Люди, бежавшие от войны, теперь вынуждены бороться с другими вызовами — отсутствием личного пространства, психологическим напряжением и неопределенностью из-за сокращения финансирования. Новый опрос среди муниципалитетов показал, что ситуация в таких центрах становится все более напряженной.

Кризис в центрах проживания: как украинцы борются с вызовами в Нидерландах

Большинство центров проживания организовано в бывших офисах, гостиницах или домах престарелых. Это временное жилье не приспособлено для продолжительного пребывания большого количества людей.

Ситуация усугубляется еще и из-за финансовых изменений. Правительство Нидерландов объявило, что с 2025 года расходы на одного беженца снизятся со 100 до 45 евро в день. Это означает, что муниципалитеты будут вынуждены еще больше экономить, что может негативно отразиться на качестве жизни украинцев.

Последствия такого положения дел заметны: среди беженцев все чаще диагностируют симптомы стресса, тревожность, а иногда даже суицидальные мысли. В Гааге подтвердили, что напряженность присутствует почти в каждом центре. Такие условия лишь придают тяжести к и без того сложной жизни людей, потерявших дом из-за войны.

Тем не менее, есть и положительные новости: временная защита для украинцев продлена до 4 марта 2026 года. Но этого мало, подчеркивают в муниципалитетах. Они призывают правительство срочно найти долгосрочные решения для обеспечения надлежащих условий для беженцев, а также стабильного финансирования для их поддержки.