Зеленский рассказал, что заставит украинцев покинуть Европу

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что уехавшие в Европу украинцы могут вскоре вернуться на Родину. Причина – уменьшение социальных выплат в странах ЕС, что может серьезно повлиять на тех, кто не имеет постоянной работы за границей. Об этом Зеленский заявил во время встречи с руководителями территориальных общин Закарпатской области.

Массовое возвращение: Украинцы могут покинуть Европу

Зеленский заметил, что не все украинцы, которые нашли убежище в Европе, чувствуют себя там как дома. Принимающие страны, ранее охотно оказывавшие поддержку украинским переселенцам, сегодня, похоже, пересматривают свою политику. Президент подчеркнул, что в Германии, где сейчас проживает более миллиона украинцев, около 300 тысяч так и не смогли найти работу.

"И таких много по всей Европе. Так или иначе эта часть украинцев вернется, потому что социальные выплаты и поддержки, которые есть за границей, они исчезнут. Это факт. Исчезнут не благодаря нам с вами. Просто страны прекратят им помогать", — добавил. Зеленский.

По его мнению, политические и экономические обстоятельства могут заставить Европу сократить или прекратить оказывать финансовую помощь украинским мигрантам, не интегрировавшимся в рынок труда. Это не часть украинского плана возвращения мигрантов, но скорее реакция европейских стран на свои внутренние вызовы.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Владимир Зеленский четко очертил позицию по отношению к украинцам , вынужденно оказавшимся за границей. Во время интервью с журналистами североевропейских стран он заявил, что никакого давления со стороны государства на граждан, покинувших Украину из-за войны, не будет. По словам Зеленского, важно уважать выбор каждого.