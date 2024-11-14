Зарплаты до 165 тысяч гривен: как украинцам найти работу в Польше

В следующем году украинские беженцы в Польше могут найти работу в отраслях, где не нужны ни специальные знания, ни польский язык. Наиболее доступные вакансии будут на разных складах, где работников, в том числе из Украины, будут активно приглашать из-за высокого спроса на рабочую силу.

Рынок труда Польши для украинцев

Аналитики Gremi Personal подчеркивают, что на польских складах ожидается большой спрос на неквалифицированных работников. Это склады разного типа: одежды, аптечной продукции, полиграфии, а также склады, где хранятся пластиковые, резиновые и металлические детали. Для такой работы не нужны особые навыки, что делает ее доступной для большинства украинцев, только начинающих свой путь в Польше.

Кроме того, на многих польских складах и заводах планируется внедрять новые технологии, чтобы облегчить физическую нагрузку на работников. Это значит, что работа станет менее утомительной, а благодаря автоматизации большую часть тяжелого труда возьмут на себя машины.

Для тех, кто ищет более специфическую работу, есть еще вариант оператора погрузчика – эта вакансия популярна на складах и производствах в Польше. Заработная плата на такой позиции составляет от 4500 до 6000 злотых в месяц (около 45 000 – 60 000 грн), что делает ее привлекательной для многих украинцев.

Еще одна отрасль, где могут найти работу украинцы, это пищевая промышленность. На производствах продуктов питания, например снеки, полуфабрикаты, оливки и конфеты, всегда нужны работники на линиях упаковки и производства.

Для украинских специалистов с опытом и знанием польского языка в 2025 году откроются возможности в сфере финансов и продаж. Польские компании ищут квалифицированных менеджеров по продажам, финансистам и бухгалтерам, предлагая конкурентные зарплаты – от 14 500 до 16 500 злотых в месяц (145 000 – 165 000 грн). Такие позиции могут стать хорошим выбором для специалистов, желающих реализоваться в профессии даже за пределами родной страны.

Также следует отметить, что Польша недавно изменила некоторые правила для иностранцев, в частности, украинцев. К примеру, актуальным стал вопрос замены номера Pesel UKR на CUKR, что может повлиять на некоторые права и доступ к определенным услугам.