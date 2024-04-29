Заработок в Европе: какие профессии востребованы

В последние годы Германия столкнулась с серьезной проблемой — дефицитом квалифицированных специалистов. Согласно последним данным, в стране не хватает почти двух миллионов работников. Эта ситуация создает уникальные возможности для иностранных специалистов, стремящихся карьерно развиваться в одной из ведущих экономик мира.

Германия ищет специалистов: большие возможности для иностранцев

Наиболее востребованные профессии

Специалисты, которых сегодня активно ищут на немецком рынке труда, это в первую очередь инженеры, IT-профессионалы, профессиональные сиделки, водители грузовиков и мастера различных ремесел. Особенно велика потребность в инженерах в секторах автоматизации, архитектуры, автомобильной промышленности, возобновляемых источников энергии, а также в области защиты окружающей среды и искусственного интеллекта.

Требования к кандидатам

Для успешного трудоустройства кандидаты должны иметь официально признанный иностранный диплом. При этом знание немецкого языка зачастую не является обязательным, что значительно упрощает адаптацию на новом месте. В зависимости от профессии, начальные зарплаты колеблются от 2,500 до 6,000 евро в месяц, что существенно выше средних показателей по стране.

Профессиональные сиделки и водители

Сиделки и водители грузовиков также остро востребованы. Профессиональные сиделки должны обладать квалификацией, соответствующей немецким трехлетним программам обучения, или пройти специальный оценочный тест. Для водителей требуется наличие ЕС-лицензии и прохождение базовой квалификации. Зарплаты в этих сферах начинаются с 1,750 и 1,870 евро соответственно после уплаты налогов.

Без знания языка

Даже без знания немецкого языка украинцы могут найти работу в производстве и логистике, где требуются упаковщики и курьеры. Ставки здесь начинаются с 12-13 евро в час, а курьеры могут зарабатывать до 16,03 евро в час.

Дефицит квалифицированных кадров в Германии открывает перед иностранными специалистами широкие возможности для трудоустройства. Это не только шанс улучшить своё финансовое положение, но и возможность стать частью развитой экономики, активно интегрирующейся в глобальный рынок труда.